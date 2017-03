No localizan a conductor agresivo

REDACCIÓN Publicada el

Hasta el día de ayer continuaba prófugo el responsable de balear a un automovilista que no le cedió el paso, durante la tarde del domingo.



José Luis, de 24 años, resultó herido en un hombro, tras la agresión suscitada en la calle Miguel Hidalgo, frente a las capillas del DIF.



Avances



La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJG), informó que hasta el momento no se tiene localizado al responsable de accionar el arma de fuego.



Detalló que se llevan a cabo las investigaciones para dar con su paradero.



También se informó que ya tomaron la declaración de dos agentes viales quienes fueron los que acudieron al reporte en la vía pública.



El pasado domingo en un reporte hecho al numero de Emergencias 911, se indicaba que en la subida a la calle Tamazuca, frente a las capillas del DIF, había ocurrido un percance vial y que desde un carro rojo le dispararon a otro conductor.



La acompañante del hombre lesionado, comentó a los elementos de Vialidad y Seguridad, que circulaban sobre la calle Miguel Hidalgo cuando un auto Jetta intentó rebasarlos, pero al no poder, les dio alcance en la subida a Tamazuca y desde la ventanilla un hombre sacó una pistola y disparó en contra de su esposo en el hombro.



Relató que después del ataque, los agresores huyeron por la calle Miguel Hidalgo, rumbo a la zona Sur de la



Ciudad.