Peligran proyectos en Cinestav

JULIETA ORTIZ Publicada el

Las altas tarifas de pago de electricidad en el Cinvestav ponen en riesgo la operación de 4 invernaderos, y son necesarios 3 millones de pesos más para la operación del centro, indicó la directora, Gabriela Olmedo Álvarez.

Destacó que al año se pagan alrededor de 8 millones de pesos en servicio de luz eléctrica, que es la mayoría de su presupuesto de operación que es de 9 millones de pesos, lo que afecta otras áreas como el mantenimiento del equipo científico, los inmuebles, entre otros.

Comentó que se trabaja en un análisis del uso de energía eléctrica para eficientar el costo de funcionamiento, y que se tiene como opción la instalación de paneles solares, sin embargo esto requiere una inversión extra para lo cual no tienen recursos.

“Invernaderos tendríamos que hacerlos más eficientes, algunos que no se estén utilizando al 100% de manera óptima tendremos que consolidar la operación en menos invernaderos, tenemos 12 en operación y 2 que tengo que echar a andar este año (...) a lo mejor echo a andar esos 2 y 4 los apago mientras veo la manera de comprar paneles solares”, destacó.

Olmedo Álvarez dijo para hacer frente a esta situación deben ser más competitivos y aplicar en todas las convocatorias en dependencias estatales y federales, a fin de tener fuentes de financiamiento.

“Con 3 millones anuales yo podría cubrir mis necesidades de operación y de mantenimiento de equipo científico”, refirió y agregó que sólo en contadas ocasiones los investigadores han tenido que poner dinero de su bolsa para que funcionen los proyectos.

Bajan becas

Olmedo Álvarez comentó que el número de becas para estudiantes han bajado así como el recurso para los proyectos, derivado del incremento del precio del dólar, por lo que deben ajustarse a la nueva realidad.

“Depende de cada programa, no se cual es la política de Conacyt para dar las becas, pero lo que hicieron me parece que mantener el número de becas que habías pedido el año anterior (...) si un año tienes más alumnos brillantes que quieren entrar y año pasado tenías sólo 4, sólo te dan esas, no se ajusta a la realidad.”