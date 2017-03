Escrituras, casi listas

LEONARDO CÓRDOBA HERNÁNDEZ Publicada el

Raúl Hernández Núñez, regidor del Ayuntamiento de La Piedad, señaló que en este mes quedarán listas algunas de las escrituras que ha promovido, luego de que una mujer mujer señaló que ya van tres años y no les ha resuelto algo.



María del Carmen Juárez Vázquez, denunció a Al Día que hace tres años promovió con otras 10 personas más la escrituración de unos terrenos, pero a la fecha, el regidor, no lo ha solucionado.



Afirmó que sino no van a escriturar su terreno, entonces que le regresen el dinero.