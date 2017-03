'México se cree más de lo que es': Osorio

REDACCIÓN Publicada el

Juan Carlos Osorio habló en con la prensa en Europa donde dio declaraciones que no van a gustar mucho en territorio azteca.

En entrevista para Marca, el entrenador de la Selección Mexicana afirmó que futbolísticamente nuestro país se cree mucho más de lo que realmente es.

"Mucho más (se cree México), y valoro que me lo diga un europeo como usted. Porque cuando yo lo digo en México, se me malinterpreta. Pero yo creo que es así”.

Por historia, México no puede exigir títulos. Debemos aspirar a ello, eso sí. Si me lo exigen a mí en particular, no tengo problema, porque es parte de mi trabajo, pero otra cosa es que esté de acuerdo o no. Tengo que aceptar esa responsabilidad que se me exige, pero…”.

Además, osorio aseguró que México no tiene nivel para competir con las grandes selecciones.

“Que exijan en Brasil o en Argentina quedar campeones es normal. Y no sólo por la historia. Los brasileños tienen más de 100 jugadores en el extranjero. Nosotros tenemos 13 en Europa. Por historia esos países han ganado Mundiales o han jugado finales. Es coherente exigir títulos”.

"Ojalá se me entienda bien, México no tiene la competitividad que tienen las grandes selecciones de Sudamérica o Europa. En Concacaf no tenemos eso. No está Argentina ni Brasil”, finalizó.