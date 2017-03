Técnico del Bayer Leverkusen pone presión a Hernández

REDACCIÓN Publicada el

A pesar del 4-2 sufrido en la ida, el técnico del Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut, confía aún en que su equipo pueda remontar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.



"Sabemos cuál es la situación de partida, eso es un hecho. No somos los favoritos, pero vamos a aprovechar cada minuto para marcar la dinámica y conseguir remontar. Sabemos que ellos saben sufrir y perseguir un resultado, pero tengo mucha confianza en el equipo", afirmó hoy en la rueda de prensa previa al duelo en el estadio Vicente Calderón.



El Atlético defenderá la amplia ventaja 4-2 lograda en Alemania, aunque Tayfun afirmó que confía en dar la sorpresa. "Tenemos el resultado en contra y sabemos que es difícil remontar. Tenemos que buscar nuestras ocasiones y luego tenemos tiempo para tener minutos para arriesgar. Tenemos que trabajar y buscar cambiar la dinámica del otro partido", insistió.



El turco, sustituto de Roger Schmidt al frente del Bayer Leverkusen, vivirá su primer partido en la Liga de Campeones como entrenador. "También tengo palmarés como jugador. Es un partido más y una oportunidad de conocer al equipo mejor. Queremos conseguir un buen resultado y remontar", explicó.



Korkut, antiguo jugador de la Real Sociedad, resaltó la buena disposición de su plantel. "He encontrado al equipo con mucha curiosidad para las ideas nuevas y la atención es muy alta. El equipo intenta mejorar las cosas y eso me da fuerzas como entrenador y como equipo. Vamos a intentar hacer pasos, vamos poco a poco y el equipo tiene ganas", añadió.



El preparador del equipo alemán destacó la importancia que tiene el mexicano Javier "Chicharito" Hernández dentro de sus esquemas. "Todos sabemos su trayectoria y su importancia. Es un joven con mucho talento. 'Chicharito' es un jugador importantísimo. Sabemos que sabe marcar goles y esperamos que empiece mañana", manifestó.



Finalmente, elogió al técnico atlético, Diego Simeone, de quien dijo: "Si un entrenador lleva tanto tiempo en un club es por algo. Hay un gran trabajo de él y de sus ayudantes. Hoy en día es difícil aguantar tanto tiempo en un club. No hay nada más que decir sobre él".