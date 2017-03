Cuestionan a Salim Alle por tala en el parque Hidalgo

ARELI BARRERA | LEÓN Publicada el

Ambientalistas miembros de los colectivos "Déjame plantado" y "Alebrije" cuestionaron al diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, por los árboles talados en el parque Hidalgo debido al proyecto de remodelación que él gestionó. Esto durante una supervisión de obra que realizó ayer.

También le pidieron que haya más acercamiento e intercambio de información con los vecinos.

"La verdad es que no nos dicen nada, ni nos toman en cuenta", dijo Isabel Díaz Cisneros, presidenta de colonos de la Obregón.

Ante el reclamo por la tal de 57 árboles en la primera etapa del proyecto, el legislador prometió a los ambientalistas que no se retirará ningún árbol más.

Pero aclaró que sólo podrá cumplir basándose en estudios ambientales, porque entre otras cosas puede que haya árboles que estén compitiendo por espacio.

Los inconformes solicitan que planten 150 árboles para compensar el daño ecológico.

"Estamos en una emergencia ambiental, tenemos 1.68 metros cuadrados de área verde por habitante, son datos del Implan de 2015; entonces pedimos su ayuda para que el resto de las etapas sean acordes a cuestiones ambientales y que si es un parque se respeten los árboles".

"Aquí era un bosque urbano, que perviva, y si hay dinero que también lo haya para sanear los árboles y para que se respeten", manifestó Celia Garza, de "Déjame Plantado".

Salim también se comprometió a ponerlos al tanto del proyecto, sobretodo sobre la segunda etapa, la cual se modificó por esta problemática.

Aunque señaló que no necesariamente tendrán voto para decidir qué se hace y qué no.

"No podemos perder de vista que esta administración no hizo el proyecto; es evidente que hay que entender que están haciendo adecuaciones para protejer principalmente los árboles. Con mucho gusto socializamos el proyecto, la inclusión de la sociedad es para darle conocimiento del proyecto, pero no para la autorización del mismo", subrayó.

El diputado federal manifestó que desde 2012, cuando estaba en campaña, vio que el Parque Hidalgo estaba muy abandonado y por ello propuso su rehabilitación desde su cargo, donde la Cámara de Diputados le otorga un presupuesto.

Son 38 millones de pesos en total los que se utilizarán en este proyecto, 20 en la primera etapa (que ya está en marcha) y 18 para la segunda.

La primera etapa tiene aproximadamente 23% de avance y se planea que todo quede listo a finales de mayo.