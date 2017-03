Debate Ayuntamiento descuentos en multas

VANIA JARAMILLO | ARELI BARRERA Publicada el

La Secretaría Particular del Municipio es donde piden más descuentos a multas pero se dan sin distinción de personas, justificó el regidor priísta, Salvador Ramírez Argote.

"La facultad es la misma para Secretario Particular, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero. Sin embargo las personas acuden en mayor proporción a la Secretaría Particular".

"Como es una facultad otorgada por el Ayuntamiento, cuando estuve al frente de la Secretaría Particular fue utilizada sin distinciones", señaló el ex secretario particular que en funciones autorizó descuentos en 19 mil 143 multas.

Se dijo a favor de que el permiso que tienen estos tres funcionarios de aprobar descuentos sea eliminado.

"Coincidio (en que debe modificarse la facultad). Pero es una facultad que le da la Ley Orgánica Municipal originariamente al Presidente Municipal. Así que a él corresponde decidir sobre su ejercicio", señaló.

am publicó ayer que la pasada Administración perdonó 29 millones de pesos en infracciones de Tránsito, en promedio nueve millones de pesos por año.

El Gobierno panista ha condonado hasta ahora pagos por un millón 259 mil pesos.

Se queja Medina

El síndico panista, Carlos Medina Plascencia, señaló que no debe existir ningún descuento en multas.

"Cero condonaciones; soy de la opinión que debe haber cero si no qué caso tiene y qué lectura le estamos dando a que levanten una infracción sobre todo a los de Tránsito".

"Me parece que les estás diciendo a los agentes de Tránsito: No importa, no vale, no sucede nada, le levanto la infracción y vamos a la impunidad", criticó el Edil.

Incluso mencionó que de tratarse de descuentos a funcionarios públicos el tema es: "Permíteme ser así como muy coloquial, más pior".

Para el regidor del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, el descuento puede ser válido para personas con escasos recursos pero de ninguna manera para funcionarios.

"Una visión en cuestión de apreciación al estado socieconómico, determinar si para alguien es excesiva. El tema de la ética, el tema del deber ser en cada funcionario, para quienes somos representantes debe haber candados e irnos a los descuentos por situación socieconómica", comentó.

La panista Ana María Carpio Mendoza se dijo en contra de cualquier condonación o descuento, incluso mencionó que hay esquemas para que el infractor pueda pagar.

"Estoy en desacuerdo con las condonaciones, las multas tienen una acción correctiva, ¿Cómo vamos a querer educar a la ciudadanía?, mandamos doble mensaje: te mando multar pero luego te la perdono", aseveró.

'Blindan' rebajas

Los descuentos a multas de Tránsito serán exclusivamente en ventanillas oficiales y serán en el porcentaje que arroje el sistema de la Tesorería Municipal.

Así lo anunció ayer a través de un comunicado el alcalde Héctor López Santillana.

"En una actitud responsable y transparente, que caracteriza a la actual Administración; he dispuesto una serie de criterios para acotar la aplicación de descuentos a las multas de Tránsito".

"Los descuentos que se aplicarán serán del 35% en los primeros 10 días posteriores a la infracción, del 15% del día 11 al 20, y del 10% del día 21 al 30; sólo en los casos que el concepto de la multa lo permita", dijo.

Los funcionarios que tienen la facultad para autorizar algún tipo de descuento son Tesorero, Secretario del Ayuntamiento y Secretario Particular, quienes deberán canalizar al ciudadano que lo solicite a las ventanillas, mas no queda establecido como una prohibición.

El Primer Edil presentará al Ayuntamiento modificaciones al reglamento de Tránsito para que infracciones como: vehículos sin verificación, conducir hablando por celular, no respetar el semáforo en rojo y los lugares exclusivos, no puedan ser acreedores a algún tipo de descuento.

"También para casos de reincidencia como incurrir más de una vez en la misma falta en un periodo menor a seis meses a partir de la primera infracción, no habrá descuento de ningún tipo".

"También informo que actualizaremos la plataforma para el cobro de multas de Tránsito, para hacer aún más seguro y transparente el cobro de las mismas", finalizó.

Piden no condonar por falta de verificación vehicular

Ricardo Ibelles, presidente de la Fundación de Rescate Arbóreo (Fura), aseguró que hasta donde tiene entendido la pasada Administración no condonaba a los funcionarios públicos las multas por falta de verificación.

Sin embargo, dijo que habría que investigar si en la presente sí lo hacen.

"Creo que las condonaciones que hicieron están autorizadas en algún documento, está dentro de las facultades de los funcionarios. Aquí lo que no es pertinente es condonar las multas de carácter ambiental", señaló.

Comentó que al parecer había un acuerdo del Ayuntamiento anterior en el que las multas ecológicas no eran condonables.

"Habría que verificar si efectivamente continúa para esta Administración este compromiso, porque es algo que detectamos en la anterior", indicó.

Recordó que sólo había una cláusula que indicaba que era condonable la multa por falta de verificación si se demostraba que se hacía días antes de que corriera la sanción.

"Creo que al final de cuentas de lo que se trata es de que se verifiquen los vehículos para que no estén contaminando", opinó.

Por último consideró que las multas por falta de verificación son "una burla".

"Si en realidad quisieran obligarían a verificar; lo más sencillo es hacer la relación de vehículos y la del parque vehicular; y a la diferencia mandar las multas", finalizó.