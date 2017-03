Rebajan multas a conductores ebrios y agresivos

JESÚS GARCÍA Publicada el

Integrantes del gabinete de la pasada administración excedieron sus funciones y violaron el acuerdo de observancia general para calificar las infracciones de tránsito municipal y transporte público.



Los exfuncionarios beneficiaron a más de 3 mil 660 infractores otorgándoles descuentos de hasta 95%, a pesar de que no estaban facultados para realizar este tipo de acciones.



Entre los beneficiarios de los descuentos en el pago de multas están instituciones bancarias, deportistas, empresas proveedoras del municipio, notarios, así como vehículos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.



También hubo conductores ebrios, o que insultaron y agredieron a la autoridad, además de automovilistas que circulaban a exceso de velocidad o que invadieron el carril de las orugas y que fueron beneficiados con descuentos para no pagar la infracción al 100%.



El acuerdo permite a algunos titulares de la administración pública municipal en funciones otorgar un beneficio económico de descuentos a particulares cuando realicen el pago oportuno de las sanciones impuestas.



Pero se detectaron casos donde las sanciones tenían más de nueve años de haber aplicado y aun así se les otorgaron descuentos.



Ayer, am informó que durante la administración de Bárbara Botello Santibañes y de Octavio Villasana Delfín se autorizaron 57 mil rebajas a infracciones de tránsito y transporte público, casi 27 mil las aprobó el Ayuntamiento por el pago dentro del tiempo establecido.



Pero los descuentos de las otras 30 mil multas fueron avaladas por cinco ex funcionarios: Salvador Ramírez Argote, Luis Ándres Álvarez Aranda, Roberto Pesquera Vargas, Martín Ortíz García y Luis Fernando Gómez Velázquez.



Entre las multas que está prohibido autorizar descuentos se enlistan: no respetar los límites de velocidad, conducir en estado de ebriedad completa o incompleta o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes, agresiones, golpes o insultos a la autoridad, así como invadir el carril exclusivo del Sistema Integral de Transporte (SIT).



Con base en el acuerdo aprobado por Bárbara Botello Santibañez el 29 de octubre del 2012, se pudo conocer que los miembros de su gabinete no respetaron la cláusula segunda donde están exceptuadas las infracciones antes mencionadas.

‘Perdonan’ a choferes ebrios y alcoholizados

Un concepto donde no aplican los descuentos en multas es por conducir en estado de ebriedad completa o incompleta o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes.



Pero los ex funcionarios Martín Ortiz García y Salvador Ramírez Argote les hicieron rebaja al menos a seis automovilistas multados por esa razón.



En dos ocasiones durante el 2013, el líder taxista Héctor Manuel Zamora Olea, dirigente de la asociación de vehículos de alquiler “Rapi Taxi de León”, recibió descuentos que le permitieron ahorrarse 2 mil 21 pesos.



Zamora Olea había sido sancionado en 2004 por conducir en estado de ebriedad completo, la primera el 17 de octubre y la segunda el 30 del mismo mes, por lo que tenía que cubrir 2 mil 526 pesos, pero 9 años después solo pagó 505 pesos por ambas.



Martín Ortíz, ex secretario del Ayuntamiento, autorizó en dos ocasiones que se cobrara solo el 80% de las infracciones, mientras que Salvador Ramírez aprobó otras cuatro “rebajas”, tres por conducir con aliento alcohólico y una en estado de ebriedad completo.



am buscó a Salvador Ramírez Argote, ex secretario particular de la alcaldía, responsable de hacer el mayor número de descuentos, entre ellos a cuatro a conductores ebrios.



“No se autorizaron descuentos por conducir en estado de ebriedad, si hubiera alguno seguro es por error nuestro y error en Tesorería que revisan que los descuentos se apliquen sólo a las faltas en que está permitido hacer los descuentos, cuando un error se nos iba, en Tesorería era detectada y rechazada”, declaró el actual regidor del PRI.

Y ‘premian’ a conductores agresivos





Los insultos, agresiones y golpes a la autoridad es otra de las faltas donde no debieron de aplicarse descuentos, pero sí los hicieron.



Durante el trienio priísta se registraron 42 casos donde se levantaron actas por ofender, insultar y denigrar a los agentes municipales y se aplicaron descuentos de hasta el 95 % a quienes cometieron la falta.



A una persona de nombre Librado Nuñez Lugo se aplicó una multa por 637 pesos por no respetar a la autoridad,



Ramírez Argote le autorizó con un descuento del 95% y pagó sólo 41 pesos.



Por estos motivo debieron ingresar al municipio 22 mil 871 pesos, pero solo se recaudaron 15 mil 592 pesos.



Otros 42 conductores multados por invadir los carriles exclusivos del Sistema Integral de Transporte también fueron beneficiados. En aquel tiempo la infracción iba de los 170 a los 204 pesos.

Se pasan la luz roja

Durante el periodo del 10 de octubre del 2012 al 9 de octubre del 2015 se aprobaron cientos de descuentos a infractores que violaron el Reglamento de Tránsito.



Los automovilistas que se pasaron la luz roja del semáforo y que también invadieron zonas para cruce de peatones sumaron en total 3 mil 25 casos en esos tres años.



Estas infracciones sumaban 956 mil 754 pesos, pero al autorizar los descuentos solo se recaudaron 596 mil 848 pesos. Las multas por pasarse la luz roja del semáforo iban de los 201 a los 259.75 pesos.



Salvador Ramírez Argote, en ese entonces ex secretario particular de Bárbara Botello, autorizó mil 882 descuentos, un 62.2 % del total.



Luis Andrés Álvarez Aranda, quien fue secretario particular del presidente interio Octavio Villasana Delfín, autorizó 645 descuentos; de Martín Ortiz García fueron 368 y de Roberto Pesquera Vargas 91.



Los conductores que no respetaron los límites de velocidad sumaron 493 y la suma por estos descuentos fue de 181 mil 114 pesos. También Salvador Ramírez Argote fue quien más beneficios otorcó con 437, es decir el 88.6%.

No importa que contaminen

Los vehículos contaminantes multados también recibieron descuentos.



En el inciso III en materia de Tránsito Municipal quedó establecido que las infracciones por “contaminación notoria u ostensible” no pueden recibir el beneficio de los descuentos.



A pesar de esto 32 personas físicas y morales aplicaron para pagar menos. En algunos casos solo se les cobró el 6.67 % del total de la multa. De los 29 mil 869 pesos que debieron recaudarse por este concepto, solo se obtuvieron 10 mil 842 pesos.

Avalan ascenso y descenso no permitidos

Por bajar y subir pasaje en lugares no permitidos se aplicaron 63 multas, que luego recibieron descuentos del 40% al 90 % a pesar de no estar permitido.



En el periodio del 2012 al 2013 Salvador Ramírez Argote benefició a 48 conductores, mientras Luis Andrés Álvarez Aranda firmó 10 y Martín Ortiz otras 5.



El total de las multas sin descuentos ascendía a 40 mil 96 pesos, pero al aplicar las rebajas solo se recaudaron 20 mil 814 pesos, un 51% menos.



También se aplicaron dos descuentos a unidades del transporte público por circular con las puertas abiertas. La multa equivalía a 85 pesos y aprobó el 50% de rebaja.







Y también a futbolistas

El 17 de junio del 2013 el futbolista Hernán Dario Burbano que jugó para equipo León fue infraccionado por no respetar el límite de velocidad máxima de 60 kilómetros por hora cuando circulaba en su carro BMW, por lo que se le aplicó una multa 613 pesos con 80 centavos.



El deportista profesional acudió el 28 de junio con Salvador Ramírez Argote para que le autorizada un descuento del 90%, por lo que al final solo pagó 61 pesos con 38 centavos.