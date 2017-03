Asteriscos

***DESCUENTOS PARA TODOS



Por años, los gobiernos del PAN, tres años el PRI y otra vez el PAN aprovecharon sin pudor alguno las facultades reglamentarias para hacer descuentos en multas de tránsito a quienes se les ocurriera.



***PRONTO PAGO, Y YA



No importa el nivel económico para pedir tu condonación de hasta del 99% si quieres. El alcalde Héctor López hace bien en anunciar que no habrá más rebajas que las que por pronto pago permite la norma.



***QUITAR TENTACIÓN



Lo mejor sería que, de una vez, le proponga a su Ayuntamiento quitar esa atribución al Tesorero, al Secretario Particular y al Secretario de Ayuntamiento, así se eviten tentaciones. Y sientan un precedente.

***PILAR Y EL FISCAL



La senadora leonesa, Pilar Ortega Martínez, tiene esta semana que sacar adelante el proceso de elección del titular de la Fiscalía Anticorrupción. La Comisión de Justicia, que la panista preside; y la de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con Héctor Yunes (PRI), deben tener el próximo 21 de marzo el dictamen, aunque al final quienes deciden son la Junta de Coordinación Política (Jucopo).



*CONTRA EL TIEMPO



Se trata de un nombramiento clave en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero al que le han dado largas. Ya no hay tiempo, el 9 de abril vence el plazo que la Ley del SNA marca para integrar el Comité Coordinador del Sistema, del que forma parte el Fiscal Anticorrupción. Después de eso tienen 60 días, el 19 de julio, para que el Sistema ya esté ahora sí aceitado y plenamente funcionando.



*ABRIR PROCESO



Pilar Ortega y Héctor Yunes pactaron conformar un Comité de Acompañamiento, a propuesta de la Sociedad Civil, para transparentar las comparecencias de los aspirantes y la valoración de los perfiles.



*LA RESISTENCIA



Ese proceso ya enfrenta resistencias. Un colectivo llamado #FiscalíaQueSirva exigió cancelar el nombramiento pues consideran que, mientras no haya una Fiscalía General de la República autónoma (no la PGR hoy supeditada al Ejecutivo Federal), la figura de Fiscal Anticorrupción será “decorativa”.



*LEYES PENDIENTES



El Senado tiene pendiente un paquete legislativo para dar vida al SNA: reforma constitucional para crear la Fiscalía General de la República, la Ley de la Fiscalía General, y reformas a las leyes de Adquisiciones, de Obras Públicas, de Asociaciones Público-Privadas, del Servicio Civil de Carrera, etc. Para ese trabajo también Pilar y Héctor ofrecieron que se hará en una mesa plural con organizaciones.

***PRI, MOVER LAS AGUAS



En el PRI de Guanajuato las aguas comienzan a agitarse. Ya les adelantábamos en La Olla del domingo que Pepe Huerta, secretario de Organización del Comité Estatal, le hizo llegar una lista al senador Gerardo Sánchez, suspirante a Gobernador en 2018, con las opciones que consideran para las alcaldías en el corredor industrial; pero además le barajan nombres de relevos para los sectores popular y juvenil.



*CNOP, QUIEREN A OTRO



De eso ya se enteró el dirigente de la CNOP, el ex diputado leonés Roberto Vallejo, y no le da importancia pues su periodo estatutario vence hasta agosto de 2018 y fue electo por Asamblea. Ya sabemos que el joven abogado no es “santo de la devoción” del “padrino” del PRI, Gerardo Sánchez, y si pudiera no dudarían en pedir su silla, pero es un sector del partido con sus propios tiempos y reglas.



*LAS CARTAS



En el PRI ya tienen hasta 10 propuestas para dirigente del sector popular. Aquí le compartimos algunas: Javier Pérez, ex secretario del Ayuntamiento de Pénjamo; Coral Valencia, representante de Gerardo Sánchez en Salamanca; David Mercado, diputado federal; Israel Hermosillo, subdelegado de Sedesol; David Muñoz, regidor de Irapuato; y Leopoldo Almanza, empresario y ex alcalde de Celaya.



*FALTA CHAMBA



Todos identificados con el grupo de poder. En el PRI consideran que no hay estructura ni trabajo en la CNOP mientras que Vallejo Rábago se defiende que él no tiene un salario y debe “buscar la papa”.



*JÓVENES, PLAZO VENCIDO



En donde sí hay ya un plazo vencido desde enero pasado es en la dirigencia de la Red de Jóvenes por México del tricolor, pero todavía no hay convocatoria ni humo blanco; se mantiene el celayense Antonio Estopellán, otro de los pocos liderazgos de la estructura del PRI que no responde a Gerardo Sánchez.



*LORENZO, NO



Se esperaba que el relevo natural fuera el secretario general de la Red y diputado local de Yuriria, Lorenzo Chávez Jr., pero no. En la propuesta interna del PRI Guanajuato hay cinco nombres: Javier Pérez (también citado para la CNOP); Héctor Pérez, dirigente de la Expresión Juvenil Revolucionaria; Jaime Ramos, leonés; y José Adán Galván, dirigente estatal de Vanguardia Juvenil Agrarista.



*AJUSTES TRICOLORES



Con los recientes ajustes del PRI Nacional se dice que, ahora sí, no tarda en llegar un Delegado. Y, por enésima vez, esperan el respaldo a través de la senadora sinaloense Diva Gastelum Bajo, nombrada titular de la Secretaría de Atención para Estados en Oposición, una cartera de reciente manufactura en el CEN.



*EN SAN PANCHO



Por de espacio les quedamos a deber las propuestas del PRI estatal para el vecino San Francisco del Rincón, aquí le cuento: Javier Casillas, ex alcalde 2012-2015; Israel Hermosillo, subdelegado de Sedesol; Javier Arévalo, presidente del PRI; y Jesús Antonio López, dirigente de la UR y actual regidor.

***NORMA Y EL SUBSECRETARIO



La que anda molesta con el nombramiento del panista Paco Becerra como subsecretario de Atención a la Comunidad en Seguridad Pública de León, es la regidora y secretaria general del PRI en León, Norma López. Ayer así lo expresó en sus redes sociales: “Que se valla (sic) a Servicios Generales, su experiencia es en compras. SSP ocupa gente con capacidad, basta de ocurrencias @municipio_leon”.

PAN y su campaña del orgullo

Con el lema “Qué orgullo vivir en Guanajuato” el Comité Estatal del PAN, que comanda Humberto Andrade Quezada, lanzó ayer y durante un mes una campaña con 20 espectaculares en el corredor industrial con temas de salud, educación, economía y campo. También promoción en bardas y videos en las redes sociales.



En la imagen uno en la carretera Celaya-Querétaro que presume a Gto. como líder en creación de empleos.