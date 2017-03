Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA Publicada el

DIVERSIFICACIÓN



Jesús Vizcarra, el propietario de Grupo Viz, la mayor procesadora de carne en México, invertirá en León alrededor de 6 millones de pesos para poner en marcha su nueva división pieles, que se lanza a la conquista de la industria automotriz.



El empresario sinaloense está listo para competir en un mercado tradicional en la ciudad: el de las tenerías, buscando ganar un porcentaje de lo que hoy dominan importantes marcas locales, pero, en particular en el automotive, está cubierto por líderes extranjeros como Eagle Ottawa y Bader, con presencia también en la ciudad zapatera.



Vizcarra es el responsable de más de dos tercios de las exportaciones de carne en México y es el principal importador.



Según la calificadora Standard&Poors Su Karne obtiene 70% de sus ingresos de México. Forbes reportó hace tres meses que el Grupo Viz generó ingresos por 38 mil 665 millones de pesos.



La planta de Su Karne estará en el Parque Ecológico Santa Lucía, en avenida Curtidores, en el Parque Piel.



La apuesta del presidente del grupo empresarial mexicano es también abordar en el sector aeronáutico del Bajío.



DESENLACE PENDIENTE



La posible sanción de Profepa, a cargo de Isaac González Calderón, a Lala, sigue en suspenso.



Ayer por la tarde, la dependencia concluyó, luego de una semana, una minuciosa revisión en las entrañas del grupo lechero de La Laguna en su planta de Irapuato, por lo que la resolución al tema llevará al menos una semana más; en caso de que exista sanción, sería hasta por 10 millones de pesos.



El inconveniente ha sido las descargas contaminantes arrojadas al río Temascatío, vertiendo grasas y otros desechos.



En caso de existir una multa, se trataría de la segunda impuesta a Lala, la primera se trató de 201 mil 560 pesos a causa de que sus descargas al río estaban excedidas en sólidos sedimentales y demanda bioquímica de oxígeno.



La revisión estaba prevista para concluir el pasado viernes, sin embargo se requirió de un sexto día más para concluir con los análisis y ahora vendrá la revisión de documentación.

QUE RUEDE EL BALÓN



Oiga, sin duda el paro de la LigaMx no solamente generó la desesperación de muchos aficionados que extrañaron ver a su equipo favorito, sino una perdida de hasta 60 millones de pesos.



El pasado fin de semana, nadie, absolutamente nadie, ganó. Hubo pérdidas para las televisoras, patrocinadores, equipos de futbol; para los organizadores de viajes y empresas de seguridad; para los pequeños comerciantes que mínimo obtienen ganancias, en promedio, de 2 mil pesos en solo un partido, vendiendo botanas.



De acuerdo con la LigaMX, en el torneo hay un acumulado de asistencia de 2 millones 271 mil 631 espectadores cada jornada, un promedio de 28 mil 44 aficionados en cada encuentro, con costos de boleto de 270 pesos en promedio.



Con estas cuentas, la ganancia sería de más de 7 millones de pesos por partido, y más de 60 millones 575 mil 40 pesos por ocho partidos, eso sin contar el encuentro entre Veracruz y Puebla, en el Luis “Pirata” Fuente, que se jugaría sin público, al ser vetado por lo sucedido en las tribunas en el partido contra Tigres.

MUY GALLOS



La firma francesa Le Coq Sportif tiene como objetivo fabricar en León un aproximado de 10 mil pares de zapatos entre junio y el cierre de este año, por medio de empresas locales.



Hace unos días, Forbes informó sobre la búsqueda de fabricantes locales para producir el calzado de “el gallo”, y ahora existe el dato concreto del número de pares que tienen proyectado, buscando que una vez consolidada la fase de pruebas, puedan tener negocios con zapateros leoneses hasta por 120 mil pares.



Detrás de la negociación en México está Sportmex, compañía que tiene el derecho de la marca para su comercialización en este País, mismo caso que el de la firma EA7 Emporio Armani.



El año pasado, Le Cpq Sportif abrió una serie de sucursales en México, entre ellas en la plaza de León; se trata de un producto con costos que van de 2 mil a 4 mil pesos por par.