No debo hablar en clase (mil veces)

“El objetivo de la educación es preparar a los jóvenes para que se eduquen a sí mismos el resto de sus vidas”.



Robert M. Hutchins, filósofo de la educación (1899-1977)



Mil veces tuve que escribir en un cuaderno el castigo de la maestra de tercero de primaria. Todo en una tarde para ser aceptado a la clase del día siguiente. Me fue tan mal, que a media noche escupía espuma. Congestionado, me llevaron al Hospital Regional.



Reconozco que era bastante distraído y jugaba demasiado en clase a los ocho años. Ahora dirían que tenía déficit de atención o algo por el estilo. Al final del año recibí una cartilla de calificación que decía en letras rojas “REPROBADO”. Ni tiempo tuve en dudar el resultado. Jamás olvidaré el nombre de la maestra que se ensañaba conmigo, tal vez porque era burro, pero muy feliz.



La escuela nos marca en todo: los horrores de la repetición del catecismo del padre Ripalda o el pavor del infierno en las escuelas religiosas de antes. Qué decir de la calificación. Por costumbre estaba en el último o penúltimo lugar del grupo. Recuerdo el número 39 porque éramos 40. Veía el sexto año de primaria como algo inalcanzable.



Por fortuna, un cambio de escuela salvó el destino. Como entonces no sabía que había buenos y malos maestros, jamás pensé que el método educativo era inadecuado, por decir lo menos. Pero eso fue hace 54 años.



Hoy, el terror ya no debe instaurarse en las aulas, ni los golpes (prohibidos por la ley), ni las calificaciones perpetuas. El Siglo XX corrigió la educación desde sus cimientos filosóficos. Paulo Freire, Jean Piaget, María Montessori, Pierre Faure y el propio José Ortega y Gasset, repensaron una y mil formas de mejorar el aprendizaje en todas las etapas de la vida.



La Secretaría de Educación promulga ese nuevo modelo, donde la máxima es enseñar a “aprender a aprender”. Más vale tarde que nunca.



La educación primaria y secundaria en México es el arma más poderosa contra casi todos los males sociales. Si se lograra que a las nuevas generaciones se les despertara el amor al conocimiento y a la verdad, el País tendría un mejor destino. Es la mejor pedagogía, que, si nos fijamos bien, proviene desde la cultura helénica.



Los críticos de Aurelio Nuño y del Gobierno no aprenden que la educación ideológica del siglo pasado ya no responde a la realidad. El CNTE y los grupos marxistas que proponen una educación desde el “materialismo histórico” para beneficio propio y en detrimento de los niños, son el equivalente de la maestra ignorante que sufrí en la primaria. O los maestros que sufrimos porque nos inundaban de dogmas.



Tan solo ver las pintas en Michoacán o en Oaxaca, tan solo recordar la educación como impartición de una verdad “revelada”, ya sea cristiana o marxista, hace temblar el alma.



La educación es la práctica de la libertad, decía Freire, y la libertad comienza cuando podemos pensar sin ataduras, cuando podemos aprender por nosotros mismos lo que es verdadero, lo que está respaldado por el conocimiento científico y los hechos.



Pudiera estar influenciado por Gabino Barreda y su positivismo liberal del siglo antepasado en la Escuela Nacional Preparatoria, sin embargo, todos somos pasado y proyecto futuro. Bienvenida la reflexión de la SEP sobre el futuro, no de la educación, sino de nuestros niños y jóvenes.