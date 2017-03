Emprenden por México

MONTSERRAT REGALADO Publicada el

Sandra Loza Muñoz y Ana Karen Álvarez Guzmán son exalumnas de la Universidad Iberoamericana de León y, a dos años de haber egresado de la licenciatura en Diseño del Producto, han creado su propia marca.



ANTAL es el nombre de su proyecto que surgió como una idea hace un año, a raíz de que en León no había nadie que ofreciera un concepto integral en cuanto a decoración para habitaciones de bebé.



La marca incluye características para desarrollar las capacidades y habilidades de los pequeños.



“Se me ocurrió la idea de hacer algo así y se la compartí a Karen, la invité a formar parte del proyecto y hace nueve meses que ya iniciamos formalmente”, compartió Sandra.



Previo a emprender el negocio, se realizó una investigación de mercado y se dieron cuenta que había lugares donde ofrecían productos similares, sin embargo no había ninguno que incluyera todo (mobiliario, ropa, accesorios y diseños en interiorismo) para la habitación del bebé.



Ellas son las encargadas de diseñar el mobiliario, pero son manos leonesas las que elaboran los productos que ofrecen, ya que uno de sus objetivos es impulsar el trabajo de los mexicanos.



A su proyecto se han sumado otras marcas de accesorios decorativos, edredones personalizados, cojines, diademas, ropita, zapatos, pañales ecológicos, cortinas, persianas, papeles tapiz y tapetes.



“Buscamos la calidad y que no sea excesivo en costo. Que haya siempre un trasfondo de ayudar a quien lo hace. En el caso de la marca de la ropita, son prendas tejidas por mujeres con cáncer, de una asociación”, compartió Sandra.



Los papás también pueden involucrarse en el proceso y desarrollo de la decoración de la habitación del bebé, incluso pueden participar pintando el lugar donde será el espacio de sus pequeños.



Ellos proponen y Sandra y Ana Karen los ayudan a aterrizar sus ideas en físico, o bien, ofrecen sugerencias de acuerdo a lo que desean.