Queda a deber Rally 2017

SAÚL CASTRO | Guanajuato Publicada el

Las expectativas de una ocupación hotelera del 70% y una derrama económica superior a los 40 mdp por la realización del Rally Guanajuato el pasado fin de semana, quedó por debajo de lo esperado.



La ocupación hotelera durante el Rally, así como por el fin de semana fue del 60% y una derrama económica de 30 mdp, apenas igual que el año pasado.



El director de Turismo Municipal, Salvador Jaime Arroyo, comentó que la suspensión de dos tramos de terracería, la poca información sobre el evento, la hora en la que se desarrolló la etapa callejera y al no ser la arrancada oficial en la Capital de Guanajuato, pudo haber influido a que la gente no abarrotara las calles como en otros años, registrando una afluencia de 15 mil personas, por abajo de las expectativas.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Luis Alberto Orozco, dijo “quedó a deber el Rally”, al explicar que las posible causa por la que la gente no acudió al Rally como se esperaba.



“La desafortunada información que se dio el mes pasado de que en Guanajuato se suspendía el Rally, y que la Ciudad de México sería la sede. Creo que la gente se fue con eso y se quedó con la idea que ya no se realzaría el Rally”.



Orozco señaló que no hubo tanta gente en las calles y que en al sector restaurantero, en lo general, no le fue tan bien como en años pasados, al igual que a los bares que se instalaron en al zona de los Pastitos durante al etapa callejera del Rally.