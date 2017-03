Busca Cuauhtémoc gubernatura de Morelos

EL UNIVERSAL Publicada el

El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó su incorporación a las filas del Partido Encuentro Social (PES), luego de habérselo propuesto a la dirigencia, así como su aspiración a la gubernatura del estado.



"Me gustaría ser el candidato del PES a la gubernatura. No hay un contrato con el presidente, no he recibido dinero, soy una persona honesta y trabajadora", afirmó.



Blanco aseguró que con el apoyo del PES, seguirá peleando porque me regresen la policía municipal.



"Les estorbo en la política, voy a seguir peleando por tener a mi cargo la policía municipal, no me voy a callar, me he sacrificado en el fútbol, ahora me quiero sacrificar por la gente, ese es mi objetivo, aunque me ataquen voy a seguir enfrentándome a quien sea", asentó.



En conferencia de prensa, el americanista apuntó que el gobierno del perredista Graco Ramírez, le hace daño a la sociedad, por eso continuará trabajando, y si afiliación al PES es "porque estamos en el mismos camino".



Acompañado del presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores, el ex futbolista se congratuló de la decisión tomada, "agradezco a Encuentro Social".



El presidente Hugo Eric dijo que no es una alianza de pragmatismo, sino que se trata de levantar una nueva clase política, "es propósito de este partido levantar nuevos liderazgos", expresó.