No declara gobernador interino de Veracruz

El ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, se reservó su derecho a declarar, informó el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, quien mencionó que además hay 300 funcionarios de la administración anterior que están siendo investigados en la entidad.



“Se reservó su derecho a declarar ya no declaró, lo que sí es que pidió la ampliación del término constitucional para que pueda ofrecer las pruebas para justificar de lo que se le acusa ante la fiscalía”, indicó el fiscal en entrevista con Carlos Loret de Mola.



Además, explicó que Flavino Ríos estará en prisión un año, ya que un juez de control consideró que era válido mantenerlo ese tiempo, pues es el tiempo que dura la investigación.



El ex gobernador interino de Veracruz fue detenido acusado de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad, luego de que presuntamente participó en la huida del ex gobernador Javier Duarte.