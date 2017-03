Amagan demócratas paralizar gobierno por el muro

AGENCIA REFORMA | José Díaz Briseño. Washington Publicada el

La minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos amagó ayer con un cierre del Gobierno federal a partir del 29 de abril si la mayoría republicana incluye fondos para construir el muro fronterizo con México en la iniciativa de gasto federal para el resto de 2017.



En una carta al líder republicano del Senado, Mitch McConnell, los demócratas advirtieron que incluir los fondos para el muro -y otras disposiciones como una fuerza de deportación- sería inapropiado pues la Administración del Presidente Donald Trump no ha resuelto interrogantes.



"Sería inapropiado incluir dichos fondos en una iniciativa de gasto obligatoria que es necesaria para que la mayoría republicana, que controla el Congreso, evite un cierre del Gobierno tan pronto en la Administración del Presidente Trump", escribió el líder demócrata Chuck Schumer.



Actualmente, el Gobierno federal tiene fondos para funcionar hasta el 28 de abril y necesita que el Capitolio apruebe antes de esa fecha una iniciativa de gastos para cubrir sus operaciones por el resto del año fiscal 2017, pues este concluye hasta el próximo 30 de septiembre.



Con la amenaza de ayer, el líder demócrata Schumer busca complicarle aún más la vida a la Administración Trump al sabotear una de sus principales promesas de campaña, pues para avalar la iniciativa de gastos se necesitan 60 votos y los republicanos sólo tienen 52 escaños.



Según cálculos demócratas, los republicanos cederían sobre los fondos del muro para evitar la parálisis del Gobierno; sin embargo, éstos han dicho que tienen otras opciones como usar fondos de otras áreas o atar el muro a la crucial iniciativa de gasto militar.



"Tenemos suficiente dinero para lograr construir una porción decente del muro en el primer año. Podemos priorizar fondos dentro (del Departamento de Seguridad Interna). No es cómo que la obra llegaría a un paro completo", dijo una fuente republicana al sitio Axios la semana pasada.



Con 61 por ciento del público opuesto al uso de dinero público para construir el muro, según CNN, los problemas para los republicanos no acaban ahí.



"La Administración no ha detallado: 1) cómo usará el derecho de expropiación y otros procesos para adquirir tierras de propietarios privados y de tribus de indígenas 2) cómo diseñará el muro 3) dónde localizará el muro 4) cómo construirá el muro 5) cómo obligará a México a pagar el muro", dice la carta demócrata de ayer.



Mañana, el Gobierno federal anunciará la bases de la licitación para el diseño y construcción de algunos tramos del muro fronterizo, pero el proceso de selección entre las 642 de empresas que hasta ayer habían mostrado interés no culminará hasta mayo.