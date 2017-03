Preso intenta fugarse... ¡por el techo!

EL PAÍS | REBECA CARRANCO / BARCELONA Publicada el

Un preso se ha subido esta mañana al tejado de la prisión La Modelo, en un intento de fuga, donde sigue. Los Mossos han montado un dispositivo alrededor para intentar evitar que escape, y retenerle. Se trata de un hombre que acumula 20 años de prisión por varias condenas por robos con fuerza y violencia, que había sido trasladado a La Modelo desde la prisión de Ponent, en Lleida, para declarar en un juicio pendiente.

La policía lleva desde las once de la mañana frente al edificio de la cárcel barcelonesa, donde el preso sigue encaramado. Asegura que no tiene voluntad de escapar, sino que se trata de una protesta por sus condiciones y repite que no es el responsable de los delitos por los que ha sido condenado. El joven de 21 años, dominicano con una hija y con su pareja embarazada, ha trepado sobre las nueve de la mañana por un desagüe del patio de la cárcel de la prisión, que le ha llevado al tejado.

"¡Mateo! ¡Baja!", se podía oír gritar a alguno de los trabajadores desde el interior de la prisión. En la negociación -a pesar de que no pide nada en concreto- participa también el director de la vetusta cárcel, Josep Font. El interno estaba en la tercera galería, de internos reincidentes. Asegura sentirse "maltratado judicialmente".

El de hoy será posiblemente uno de los últimos intentos de fuga de la barcelonesa cárcel Modelo. El departamento de Justicia anunció que en junio cierra definitivamente las instalaciones. El viernes pasado, otros dos presos intentaron escapar haciendo un agujero en el techo de su celda para acceder al tejado. En ese caso, se logró frustrar la fuga hasta la azotea porque chocaron con unas planchas de acero e hicieron ruido.

La decisión del cierre de la mítica cárcel ha provocado protestas entre los sindicatos de funcionarios, que han tachado de precipitada la clausura. E incluso un grupo de trabajadores se encerró el pasado 16 de febrero para reclamar más datos sobre sus traslados.