Razones por las que tienes que comer más aguacate

EL UNIVERSAL Publicada el

El aguacate es uno de los alimentos originario de México, su más arcaico vestigio es de 10 mil años A.C en el estado de Puebla. Además de tener un sabor de lo más único y delicioso es considerado uno de los superalimentos.







1. Saludable para la vista



Si deseas mantener tus ojos siempre saludables, ¡come aguacate! Gracias a un carotenoide llamado luteína, el aguacate absorbe los rayos ultravioletas del sol evitando así que estos le hagan daño a la retina. Además protege los ojos contra la degeneración y la aparición de cataratas.



2. Tiene más potasio que los plátanos



El potasio es un nutriente que la mayoría de la gente no consume en cantidades suficientes. Este nutriente ayuda a mantener el gradiente eléctrico de las células del cuerpo y cumple varias funciones importantes.



3. Están llenos de fibra



La fibra es otro nutriente que se encuentra en cantidades relativamente grandes en los aguacates.



La fibra es la materia vegetal no digerible que puede contribuir a la pérdida de peso, reducir los picos de azúcar en la sangre y está fuertemente vinculada a un menor riesgo de padecer muchas enfermedades.



4. Ayuda a perder peso



Existen evidencias de que el aguacate es un alimento valioso para la pérdida de peso.



En un estudio, las personas se dividieron en grupos. Un grupo tenía que comer una comida con aguacate, y el otro una comida similar pero sin aguacate. Luego se les hicieron una serie de preguntas relacionadas con el hambre y la saciedad. Las personas que consumieron aguacate se sintieron un 23 por ciento más satisfechas y tenían un deseo de comer durante las siguientes 5 horas un 28 por ciento inferior.



5. Combate el mal aliento



El aguacate puede convertirse en nuestro mejor aliado para conseguir un aliento fresco durante todo el día. Según los nutricionistas, esta fruta contiene las propiedades óptimas para eliminar el olor de los alimentos que se encuentran tanto en el estómago, como en la boca. Otros alimentos que comparten esta propiedad son las fresas, la canela y el perejil, ya que combaten las bacterias que se acumulan en la boca.



¿Y la semilla del aguacate?



Otra razón para consumir aguacate es que, además de la pulpa, se pueden consumir otras partes del aguacate, como la semilla. Aunque pueda parecer un poco extraño ya que es de gran tamaño, lo cierto es que molida y usada para diferentes preparaciones, sean crudas o cocidas, te ayudarán en varios aspectos:



6. Fortalece el sistema inmunológico



Gracias a sus grandes propiedades antiinflamatorias, la semilla de aguacate también es aliada del sistema inmunológico, pues ayuda a mantenerlo fuerte para darle la batalla a las infecciones y problemas respiratorios. Además, esta propiedad también sirve como remedio para las personas que sufren de artritis y otras enfermedades de las articulaciones.



7. Para la inflamación



Nuestra última razón es que la semilla del aguacate es excelente para combatir la inflamación del tracto gastrointestinal así como la diarrea. En Sudamérica utilizan la semilla como un remedio para infecciones y problemas estomacales.



TIP



Las semillas se pueden consumir de muchas maneras: se pueden secar, rayar, tostar, rostizar y comer. Se pueden comer en ensaladas, beber en tés, smoothies y licuados o consumirse solas (si no les importa el sabor amargo).