Cae de bicicleta con su esposo y la arrolla tolva

REDACCIÓN | Silao Publicada el

Al caer de una bicicleta que conducía su esposo, una mujer murió atropellada por una tolva, en Silao.



El accidente se registró frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el bulevar Independencia.



Alrededor de las 2:30 de la tarde de ayer Juan Carlos Amaro Rivera y María Elena Pérez Mares, ambos de 43 años y vecinos de la colonia López Mateos, circulaban en una bicicleta.



Supuestamente Adrián Uriarte Burruel, originario de Hermosillo, Sonora, abrió sin precaución la puerta del conductor de una camioneta estacionada.



Juan Carlos chocó con la puerta y tanto él como su esposa cayeron cuando se acercaba una tolva de la empresa “Constructora y Urbanizadora Carga”, conducida por Juan Rangel Lozano.



Éste no se detuvo porque presuntamente no vio a la pareja caer, María no alcanzó a levantarse y fue arrollada; murió al instante.



El operador siguió su camino para escapar, pero fue detenido más adelante por elementos de Tránsito Municipal.



Paramédicos de Bomberos y de la Cruz Roja llegaron al lugar del accidente, pero sólo confirmaron que María ya no presentaba signos vitales.



Juan Carlos permaneció varios minutos en estado de shock junto al cadáver de su esposa.



Los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición de los agentes del Ministerio Público, quienes continuarán con las indagatorias para establecer cómo ocurrió el accidente y fincar responsabilidades.