Apps para parejas

EL UNIVERSAL | ANDREA BOUCHOT

Si tú y tu pareja están buscando la forma de salir de la rutina, no busques más: ¡toda la ayuda que necesitas la tienes en tu teléfono! Estas apps no sólo son buenísimas para probar cosas nuevas, también son una excelente opción para reavivar la llama de la pasión… ¡y no cuestan nada!

POSTURAS

Kamasutra Sex Positions describe el arte de hacer el amor. El Kamasutra es la biblia de las posiciones sexuales, y esta app lo aprovecha para brindarte más de 100, ilustradas, junto con explicaciones claras para facilitar la experiencia. Contiene un candado de privacidad, música erótica de fondo, una interfaz amigable, así como una ruleta para elegir posiciones al azar. Con ella puedes crear una lista de las posiciones que quieres intentar y aquellas que ya intentaste.

ROMANCE

Kahnoodle (Couple-Relationship App) es una forma más íntima de compartir tu vida y la mejor forma de mantener el contacto con tu persona favorita; es gratuita, divertida y completamente privada. Incluye un timeline privado para recordar los momentos especiales, plataforma de mensajería en tiempo real para compartir videos, mensajes de voz y fotos (giño, guiño). También incluye estados y emociones, así como stickers. A través de ésta se pueden compartir listas, sketches y calendarios. Es buenísima para un sexting seguro, y con ella pueden planear sus encuentros más placenteros.

JUEGOS

¿Con ganas de un jueguito? Pueden probar Sex Roulette, esta ruleta le agrega una dosis de diversión y misterio a la rutina. Lo mejor es que ambos deberán atenerse a lo que ésta elija. La ruleta puede caer en una posición o una práctica para incrementar el placer. ¿Se atreven?

CONSULTAS

Con este gurú del sexo podrás resolver todas tus dudas sobre tu salud y sexualidad. En esta app encontrarás información sobre métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, its, salud mental, violencia de género y más. Hay una ruleta de tips y consejos, un mapa para encontrar el centro de salud más cercano, un calendario para agendar citas médicas y más información.