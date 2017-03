Empodera a las mujeres

EL UNIVERSAL | MARISOL MORELOS Publicada el

Es común olvidar el rol central que las mujeres han desempeñado en los orígenes de la informática, pero basta con nombrar a Ada Lovelace reconocida como la primera programadora que desarrolló el primer software de la historia.

Así como ella, más mujeres, a lo largo de 175 años, se han sumado a la creación y uso de la tecnología para transformar su entorno. Sin embargo, estereotipos y prejuicios aún obstaculizan el acercamiento de niñas y mujeres a la industria tecnológica. Por lo que es importante hacer más visible que las tecnologías de la información y comunicación son un puente hacia el empoderamiento del género femenino.

El Internet ofrece una gran variedad de plataformas web, YouTube es una de ellas. Este sitio es reconocido por alojar videos musicales, clips de películas y programas de televisión. Pero en los últimos años han surgido una gran cantidad de canales generados por mujeres que presentan contenido de una forma original y expresan sus conocimientos y gustos.

Puede hacer las cosas por sí misma

Es por ello que, en el marco del Día internacional de la mujer, YouTube reunió a diferentes creadoras de contenidos que han contribuido a la plataforma.

Las participantes: Karen y Lesslie Velázquez (Los Polinesios); Victoria Volkóva y Ana Vázquez (Coolbrush); Alexa (Catwalk); y Chumel Torres (El Pulso de la República), conformaron un panel en el que compartieron sus experiencias a jóvenes youtubers.

Los panelistas coincidieron en que sus videos ayudan a proyectar la imagen de la mujer como alguien que puede hacer las cosas por sí misma. También piensan que es posible crear una comunidad que persiga el mismo fin: un cambio positivo en la sociedad que brinde la libertad de expresarse y ser ellas mismas.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Negocios para Latinoamérica en Google, expuso: “YouTube está en constante evolución y uno de los objetivos más importantes es fomentar el empoderamiento de los creadores de contenido. Incentivamos el crecimiento del ecosistema y creamos un ambiente inclusivo. Confiamos en que a través de la plataforma personas talentosas puedan expresarse de manera libre y creativa”.

Crear para los otros

Liz Rangel es una de las creadoras que decidió compartir sus habilidades para diseñar. Hace nueve años, cuando tenía 19 años y cursaba los primeros semestres de la licenciatura en Mercadotecnia, subió a YouTube su primer video porque quería mostrar cómo cerrar el tejido de una bufanda. A partir de ahí la gente le pidió subir más y comenzó a hacerlo cada semana en su canal personal, después optó por abrir uno dedicado a las manualidades debido a que no todas eran sus creaciones, así creó Craftingeek.

“Al principio solo yo grababa en mi cuarto, ni siquiera tenía un tripié. Después me metí a estudiar una carrera técnica en fotografía y conocí las cámaras de CRL. Empecé a trabajar más en la calidad y a utilizar cámaras profesionales. Me di cuenta de que era mucho trabajo y que no lo podía hacer yo sola; fue cuando decidí buscar a alguien para que me ayudara. Ahora somos cuatro y estamos por contratar a una persona más”.

Hace cuatro años Liz decidió dedicarse tiempo completo a YouTube. Dejó su anterior trabajo porque se dio cuenta que editar videos y hacer contenidos era lo que más le gustaba. El año pasado inició su canal de blogs, uno en inglés. Hoy su canal suma 4.8 millones de suscriptores. Su objetivo es plantar la “semillita” de que las mujeres pueden crear y hacer lo que ellas quieran.