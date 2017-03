Azota delincuencia a colonia Del Parque

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Los constantes asaltos a la comercio y transeúntes azotan en la colonia Del Parque.



am tuvo acceso a testimonios de vendedores de la zona, quienes comentaron que los delitos de este tipo no paran, sobre todo cuando es muy temprano o a altas horas de la noche.



Prueba de ello, sostuvo un vendedor de una tienda Extra, es un asalto a el establecimiento el fin de semana pasado, donde los delincuentes entraron, amagaron a los empleados y robaron mercancía.



El robo a esta tienda asciende a cerca de 90 mil pesos, que fue en toda clase de mercancía que los ladrones pudieron tomar mientras encerraron a los trabajadores en una bodega.



“Aquí ya no respetan nada. Los robos son a todos los comercios, y también a la gente que va transitando en la calle. Aquí lo único que nos había tocado eran cristalazos seguidos por la madrugada, donde aunque suenan las alarmas entran rápido y se llevan todo lo que pueden”.



“Días después ves que en Facebook la gente sube que vende cigarros o que vende bebidas, pero no dicen de dónde las sacan”, señaló.



Recientemente, el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, César Vázquez Rivera, reconoció que posterior a la disminución de robos del ferrocarril se incrementó hasta en un 50 % el robo a tiendas como Oxxos y Extras.



“El sábado nos robaron 90 mil pesos en pura mercancía. Una compañera encargada de otra tienda de plano prefirió dejar su trabajo”, dijo.



En avenidas como Francisco Juárez y Juan José Torres Landa, los asaltos violentos son consecutivos.



“Cuando más lo hacen es por las mañanas, si abres el negocio antes de las siete de la mañana, y cuando ya está ocuro, hay quienes cierran desde las ocho de la noche, pero esto sí afecta a nuestras ventas”, señaló otro comerciante.