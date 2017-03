Piden más seguridad en Parque Amistad

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Directivos de los parques industriales Amistad pidieron al secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, atención en el tema de seguridad para disminuir asaltos y robos a los trabajadores.



Así lo dijo el propio Secretario luego de una primera reunión que tuvieron, en la mañana de ayer, en el hotel Casa Inn de Plaza Veleros, en Celaya.



“Esta es una primera reunión con la mayoría de los inquilinos de Parque de la Amistad, escucharlos de viva voz cuáles son sus requerimientos, su problemática que tienen, no nada más dentro del parque, sino en el traslado que hacen o la problemática que pueden tener los cientos o miles de trabajadores de su casa al parque, de regreso”, explicó.



Cabeza de Vaca dijo que el principal problema que señalaron son asaltos o robos a los trabajadores cuando se trasladan de su casa al trabajo o de regreso, aunque de momento no presentaron números.



Por eso, el siguiente paso será que le presenten números para entonces hablar de nuevos dispositivos de seguridad, una mayor vigilancia en los traslados, en ciertos horarios, principalmente en los nocturnos, revisar los parques industriales, quiénes son las empresas de seguridad privada, cómo los atienden, si las personas que trabajan en la seguridad privada cuentan con su control de confianza que deben tener.



“La idea y la propuesta que nace en esta reunión es que no sólo sea una reunión, que le demos seguimiento, tenga periodicidad, que hagamos compromisos, que los estemos midiendo para también ir analizando los resultados”, abundó el funcionario.



En palabras de Cabeza de Vaca Appendini, también estuvieron presenten los titulares de seguridad de los municipios de Celaya y Apaseo el Grande, Cesar Vázquez Rivera y Jesús Salgado Martínez, respectivamente.



Añadió que a las 6 de la tarde de ayer, también tendría una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero no dio más detalles.

Guanajuato es seguro

El secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca insistió en que Guanajuato es seguro y está por debajo de la media nacional en delitos de alto impacto, esto basado en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



“Específicamente yo creo que en Celaya se ha hecho un buen trabajo, se va avanzando, no hay varas mágicas ni funcionarios mágicos, Celaya ya ha salido en el conteo estatal de los primeros lugares en robo de vehículos, en robo casa-habitación, va avanzando”, comentó.



Aunque reconoció que se ve una mayor violencia en algunas comunidades, sin dar más detalles.