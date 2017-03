JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Ante la inseguridad que padecen los empleados del Parque Industrial Amistad, directivos y autoridades hablaron de la necesidad de implementar medidas preventivas.



Ayer por la mañana, empresarios del Parque Industrial Amistad se reunieron con el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca, y con el municipal César Vázquez, en el hotel Casa Inn de Plaza Veleros.



Ahí, expusieron la necesidad de implementar medidas de prevención para evitar situaciones por inseguridad.



“Nos ocupa el que podamos, a mayor número de inversión, mayor número de trabajadores, mayores servicios, mayores proveedores, ahí es donde necesitamos evitar que pueda suceder algo, desde accidentes, y en el tema de seguridad, sostuvo el director ejecutivo Francisco Rosete.



“Queremos que la gente esté tranquila en por qué confiaron en Amistad. A mí me preocupan mucho los trabajadores de las empresas que creyeron en nosotros y los extranjeros, que se sientan resguardados porque a veces no entienden lo que está pasando”.



El empresario aseguró que al interior del parque los empleados de las empresas están seguros, pero afuera es donde hay que prevenir.



Por ello, buscan que haya coordinación con las corporaciones de seguridad del municipio y del estado.



“No sólo en la seguridad del parque, sino también de la gente que viene a laborar de sus casas, para que lleguen seguros al parque y se vayan seguros a sus casas.



“Hoy el parque se siente seguro, pero a mí me preocupa para llegar al parque y cuando se van del parque, hay gente que viene de partes muy inseguras. Estamos en una prevención”, comentó.