Sí van Ferroférico y clínica IMSS, afirma delegado

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Aunque no quiso dar detalles, el delegado en Guanajuato de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aguirre Vizzuett aseveró que el Ferroférico y la nueva clínica del IMSS son un hecho para Celaya.



“Ya hay negociaciones de manera directa con la ferroviarias (Ferromex y Kansas), está trabajándose en el tema, no me quisiera adelantar a un anuncio que muy pronto, el propio Secretario de Comunicaciones y Transportes hará; vendrá a la entidad para hacer un anuncio específico en relación a este tema.



“Es una realidad que además, el gobierno federal ha estado invirtiendo desde hace muchos años en el tema, es un compromiso del presidente Peña Nieto. Ínsito, el compromiso del presidente Peña Nieto se ha estado cumpliendo a cabalidad”, manifestó.



Reconoció que la obra es urgente no sólo para el municipio sino para toda la región.