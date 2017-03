Camila Sodi responde a la prensa sobre

EL UNIVERSAL Publicada el

Camila Sodi se disculpó con sus compañeros de elenco en la puesta en escena “El otro lado de la cama”, por haber provocado que la atención de la prensa se centrara en ella y su relación con Javier “Chicharito” Hernández, durante la conferencia de prensa realizada este lunes en el Foro Cultural Chapultepec.



“No hablo de mi vida privada, pero les agradezco el interés”, dijo Camila a pregunta sobre las críticas en torno a su relación con el seleccionado nacional.



Sodi y Hernández fueron captados besándose lo que provocó críticas, pues el futbolista ya estaba comprometido con la periodista española Lucía Villalón, con quien terminó su relación en enero. Lo anterior atrajo la atención de la prensa.



“Quiero pedir una disculpa a mis compañeros, al señor director, me gustaría mucho hablar del trabajo que hemos estado haciendo de la obra de teatro, que tenemos tantas ganas que vean y yo siento mucho que la atención se desvíe a temas personales”.



Antes Sebastián Zurita ya había salido en su defensa argumentando que ellos se concentran en su trabajo y pidió respeto para eso, destacando que llevan mes y medio ensayando, 10 horas, seis días a la semana.



La ex de Diego Luna explicó que no se trata de discutir con los medios de comunicación, porque sabe que a través de ellos un artista puede dar a conocer sus proyectos y causas, además de tener una voz, pero aclaró que a ella le gusta mantener privada su vida personal. Pero otros actores del elenco, como Gloria Aura, mostraron su descontento. “Yo no tengo la culpa del escándalo, la vida personal o lo que pasa con el de al lado, yo estoy aquí trabajando, quisiera que se hablara de mi trabajo y que importara mi trabajo, igual que el de mi compañera, la prensa y nosotros debemos trabajar de la mano para que México crezca culturalmente”.



Amor y enredos. Sebastián Zurita, Camila Sodi, Erik Elías, Tessa Ia, Faisy, Gloria Aura y Fernanda Ostos forman parte del elenco de la obra El otro lado de la cama, del español David Serrano, quien también escribió Hoy no me puedo levantar, y que se estrenará el 30 de marzo del Foro Cultural Chapultepec.



“Es una comedia de enredos, de mentiras, en la que vemos involucrada amistad, sexo, dos parejas divertidas que se empiezan a enlazar. Es una obra de teatro en la cual hay algunos números musicales, simplemente para darle un toque dinámico, no quiere decir que sea una comedia musical”, indicó el director Ricardo Díaz.