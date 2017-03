El parecido de Will Smith con el tío Phil

EL PAÍS | MADRID Publicada el

Will Smith ha cumplido con su sueño de los últimos 20 años. El actor aprovechó unas vacaciones en Zimbabue para hacer puenting en las famosas y espectaculares cataratas Victoria. Su aventura la grabó en vídeo el propio actor, que seguro nunca imaginó la trascendencia que han tenido esas imágenes. Y es que en un momento de la filmación, el intérprete que alcanzó la fama por su papel protagonista en la serie de los noventa El Príncipe de Bel-Air tiene un parecido más que razonable con el Tío Phil de la ficción estadounidense.

Las redes sociales no han tardado en ver ese parecido entre los actores, y se han inundado de imágenes que comparan al actor y cantante con James Avery, el actor que interpretaba al malhumorado Tío Phil y que falleció en 2013. “¿Cuándo se ha convertido Will Smith en el tío Phill?” es una de las preguntas que se hacen los usuarios en Twitter.

Bocabajo, con la adrenalina a tope tras descender en caída libre varias decenas de metros, Will Smith relataba ante la cámara de vídeo las impresiones de su experiencia. Una postura que hacía parecer al actor, de 48 años, menos en forma de lo que en realidad está sumado a que prácticamente no se aprecia ni un pelo en su cabellera. Así que los internautas no se han quedado con sus palabras, sino con el parecido más que razonable entre los dos actores 25 años después de haber cruzado sus carreras en la pequeña pantalla.