Emily Ratajkowski camina en ropa interior por calles de NY

"¡Buenos días, Nueva York!", así saluda Emily Ratajkowski a la ciudad estadounidense al final de la última campaña de la división de lencería de la firma DKNY. Pero lo llamativo es cómo lo hace: en ropa interior en medio de la calle. El anuncio publicitario de la modelo, de 25 años, ya ha revolucionado las redes sociales.



Ratajkowski se despierta con los lametazos de su perro, que quiere salir a la calle. La protagonista de la campaña se pone el sujetador, las botas y sale a pasear con su mascota. Bajando las escaleras de su edificio se encuentra con un camarero que sube un café, con un electricista que está arreglando una bombilla, con su vecina y con su vecino, interpretado por el modelo español Jon Kortajarena. Una vez en la calle, un taxista que se fija en ella provoca un accidente con otro conductor.



"Nunca he sido una persona que evite expresar mi individualidad. DKNY siempre ha apoyado a mujeres fuertes y seguras, y ese es un mensaje importante para mí", ha afirmado la modelo británica en una rueda de prensa, como recoge el Daily Mail. "Siempre he sido seguidora de la marca y esta íntima campaña y el vídeo encajan conmigo", ha continuado.



En enero, varios paparazis la fotografiaron caminando en ropa interior por las calles de Nueva York. Y la alarma saltó, hasta que se supo que estaba rodando un anuncio. Incluso la modelo llegó a utilizar Twitter como medio para aclarar la situación: "Amigos, estoy rodando un anuncio y salgo andando con un perro y [emoticono de un bikini]. Y no, por supuesto no pienso que sea un trabajo duro", escribió quien también ha desfilado en ropa interior para el mediático desfile de Victoria's Secret.