Mensaje “México is the shit” causa polémica

Después de un año nuevamente ha llamado la atención la chamarra con la leyenda “México is the shit” y se colocó en lo más visto en redes sociales después de que un usuario de Twitter Tania Larios (@lariostanian) comentara que el mensaje era ofensivo para México.



“Cómo es posible que un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro país @GRUPOHABITA (en este momento condesaDf)”, publicó en su red social acompañada de una fotografía.

Cómo es posible qué un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro país @GRUPOHABITA (en este momento condesaDf) pic.twitter.com/xSsKP7IXRl — Tania Larios (@lariostanian) March 14, 2017

El tuit fue criticado por otras personas que argumentaban que la expresión en inglés no era un insulto si no un elogio para el país.



Aunque Tania insistió en que era una ofensa.



“Hoy, ya no se debe de prestar a bromas expresarse con malos calificativos sobre México, basta mirar el contexto internacional para saberlo (sic)”, publicó.



“Digan lo que digan el nombre de México no debe de relacionarse con ningún slang. La próxima vez que vayan a EU usen una chamarra que diga “USA is the shit” a ver que opina migración de su modismo “cool”. Si buscamos enaltecer a México empecemos por hacerlo en español y sin modismos vulgares (sic)”, agregó.



La chamarra salto a la fama en el 2016, cuando se posó con ella afuera de la Trump Tower.



El pasado noviembre Ahmed Bautista, director de la plataforma de ventas en línea Mercadorama (que es la que vende la chamarra), aclaro en entrevista “es totalmente apolítica. La idea surgió mucho antes. Solo queríamos decirle al mundo que México es un país chingón (sic)”, mencionó.



Ante la gran problemática Anuar Layón publicó un video, en el que explicó.



“La chamarra está en inglés porque queríamos impactar al mundo con la frase de que México es chido (sic), que México está increíble para nosotros. En español era más complicado. Todos sabemos que el inglés es el idioma universal, que reina en la comunicación en el mundo, en muchos rubros”, explicó Layón.



Ademas mostró que en cada una de sus chamarras se encontraba este texto.



“Esto no solo es una chamarra, es una declaración, una oportunidad para recordar al mundo que México es grande, que todo lo hecho en México está bien hecho. Es un homenaje a todos aquellos mexicanos en todo el mundo que están cambiando la cultura global con sus hermosos corazones y mentes brillantes, es una manera de mostrar que somos muchos y que estamos juntos, elevando los estándares, recordando al mundo que nuestra voz importa. México is the shit es una comunidad, un sistema de apoyo y un movimiento que inspira amor, respeto y confianza, y lo mejor es que no tienes que ser mexicano para ser parte de él, solo hay que amar a México como nosotros lo hacemos. Spread the word”, declaró.