Pau Donés se come unas quesadillas en la CDMX

Como parte de su visita a la capital, Pau Donés -vocalista de Jarabe de Palo- disfrutó de unas quesadillas en un puesto callejero.



En la cuenta de Facebook oficial de Jarabe de Palo se publicó una fotografía en donde se ve a Donés muy sonriente.



“Hora de comer en el restaurante de Doña María Trinidad (Ciudad de México). Quesadillas de masa azul. ¡Sin palabras!”, escribió para acompañar la imagen.



Donés y Jarabe de Palo se presentarán el fin de semana en el Festival Vive Latino.



Al hablar del cáncer que padece y sus actividades ordinarias, Donés expresó:



“El cáncer es una enfermedad grave, incluso peligrosa, pero se pueden hacer muchas cosas, incluso llevar una vida normal. Yo siempre he escuchado más a la cabeza que al cuerpo y seguramente por eso tengo cáncer, soy hiperactivo y la cabeza siempre ha ido a toda velocidad, ahora escucho al cuerpo más que a la cabeza y éste me pide el concierto del sábado en el Vive Latino, me pide el concierto Pa'l Norte en Monterrey, me pide eso, tenemos un año de conciertos y al final lo que estos generan es la endorfina que lo que hace es hacerte sentirte bien. Me fui por prescripción médica y vuelvo por prescripción médica”.



El músico tiene previsto interpretar sus éxitos con Jarabe de Palo.



Donés no es el único famoso que ha probado platillos típicos de México.



En su más reciente visita a nuestro país, el conductor Conan O'Brien disfrutó de unos tacos y sufrió con la salsa.