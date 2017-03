Teatro infantil abre sus puertas para Alex Lora

EL UNIVERSAL Publicada el

El roquero Alejandro Lora y el teatro infantil están a un paso de hacer clic.



El guitarrista compondrá una canción para la obra “Chin en la isla de los chaneques” que producirá Ricardo Arnaiz, director de las cintas “La leyenda de la nahuala” y “El americano”.



Los dos trabajaron en la también animación “Nikté”, donde el autor de “Triste canción” y “Las piedras rodantes” dio voz a un chamán.



“Alex tiene mucha personalidad, una voz increíble, todo un icono; Chin es un chaneque a quien cada que lo ven dicen ‘chin, ya llegó’; es una historia positiva para niños. Me voy ya a reunir con él, sólo para afinar detalles y ya anunciarlo entre los dos”, señala.



“El escribir esta obra fue como terapia emocional y creativa para mí, luego de los problemas que tuvimos con El americano (estrenada en 2015) y que al final vamos arreglando con ventas internacionales; pero las obra de teatro me han servido mucho”, agrega.



“Chin en la isla de los chaneques” será una historia en la que se usarán botargas, constará de cuatro números musicales, uno de ellos elaborado con la canción de Lora.



Esta es la segunda puesta en escena de Arnaiz, luego de que en 2015 y 2016 experimentó con una versión de “La leyenda de la nahuala”, saga que ha sido explotada posteriormente la empresa mexicana Ánima Estudios con los largometrajes de las leyendas de la “Llorona”, “Las Momias de Guanajuato” y “El Chupacabras”.



“El teatro es un medio muy bonito porque es menos estresante, pero igual de creativo y tienes conexión inmediata con los niños, ves su reacción, lo cual en el cine no, a menos que vayas a una función”, destaca Arnaiz.



Ana Salas será la directora de la nueva apuesta teatral que ya ha sido prevendida a varias ciudades mexicanas y Estados Unidos.



“Desde fines de este año ir con giras y esperamos ir a España”, destaca el realizador.



Como productor. Arnaiz se encuentra descansando en su faceta como director, pero de momento está apoyando la producción de algunos largometrajes de animación, entre ellos El verdadero centro del mundo, de Nadia González.



Nadia fue la escritora de “La increíble historia del niño de piedra”, cinta que fue ganadora del Ariel a Mejor Largo del género, en 2016.



“Trata de dos tribus que empiezan una batalla porque cada uno dice que tiene el verdadero centro del mundo y hay quien dice que es en el corazón donde se encuentra, no donde dicen todos”, apunta.



“Estamos produciendo juntos, estamos en el financiamiento, ya tenemos el guion, el diseño de personajes y esperamos arrancar ya este año la producción de esta nueva película”, estima Arnaiz.