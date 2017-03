Pide regidora sancionar a funcionarios

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Ayuntamiento acordó solicitar a la Contraloría Municipal aplicar sanciones a funcionarios municipales, que han sido omisos en los procesos de entrega de permisos a establecimientos para la venta de bebidas cervezas, ya que se han detectado varios que funcionan sin licencia.



“Hemos venido detectando comercios que ya están operando y que de alguna manera no cumplen con hacer sus pagos, como deberían de hacerlo. Aún no cuentan con esta factibilidad para tener su venta de alcoholes, lo están haciendo por evento o por día”, dijo Samantha Smith Gutiérrez.



Explicó que por el momento sólo conocen y cuentan con los expedientes de 2 negocios de la Zona Centro que operan en estas condiciones, pero esperan información de la Dirección de Fiscalización y Control para conocer la cantidad exacta y ubicación d estos lugares.



La regidora señaló que en este caso va a solicitar la intervención de la Contraloría Municipal, ya que la información al respecto no les ha llegado de manera oportuna, lo que implica que hay personal que está actuando al margen de la Ley.



“En lo que respecta a mí, voy a estar pidiendo que sea Contraloría, quien intervenga para que haga una averiguación y se finquen responsabilidades de quien está omitiendo actuar con apego a la legalidad y quien está de alguna manera siendo omisos para aplicar la Ley en este tipo de casos”, afirmó.