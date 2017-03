Apps y sexualidad

VERÓNICA PALOMO MARTÍNEZ Publicada el

En el afán de querer seguir considerando la responsabilidad de la sexualidad de manera externa, sea a la pareja, a la familia, a creencias, ahora llega con la modernidad la responsabilidad puesta en las aplicaciones.



Aunque hay gran cantidad de aplicaciones para diversas situaciones como pruebas de embarazo, calendarios menstruales, sexo del bebé, tips para tener una mejor vida sexual, controlar el olor vaginal, posiciones sexuales, chats eróticos, conocer la vagina, el pene, el semen, vibradores, cuidado de la vagina, comida afrodisiaca, alargamiento del pene, videos eróticos y pornográficos, consejos sexuales en vivo, momento para tener relaciones sexuales y poder influir en el sexo y la elección del género del producto, perder peso teniendo sexo, calculadoras del amor, para saber qué tan atractiva (o) eres, escáner para descubrir el sexo real de las personas, posiciones sexuales según el tarot, entre muchas otras que encontré, de broma y en serio.



Hablar de esto es necesario, ya que aunque algunas resultan herramientas para despertar la creatividad de las personas y las parejas, ayudan a conocer lo que sólo te atreves a buscar en el celular como es el cuerpo humano, los órganos sexuales y sus partes, incluso maneras de estimularte y estimular a tu pareja. El pero sería que enseñan a tener la actividad coital en primer lugar y no al erotismo, preservando la idea de que una relación sexual no vale, no es tal o no es “completa” si no lleva penetraciones y diversas posiciones, es decir, fenomenales desempeños, que nos podrían llevar a despertar la ansiedad por el desempeño sexual tanto en hombres como en mujeres.



Así como hay unas que pueden ser útiles para llevar registros sobre el ciclo y periodo menstrual, alarmas o avisos para el cambio o inicio de métodos anticonceptivos; hay que estar muy pendientes de que éstas hacen cálculos en ciclos regulares, por lo tanto, si eres irregular no serán exactas y puedes exponerte a conductas de riesgo por hacerle caso a la aplicación, ya que el cuerpo humano se caracteriza por el dinamismo, la movilidad y no por la estática.



Por ello, exponen a conductas de riesgo como el embarazo no deseado ya que te dicen cuando es bajo, medio o alto el riesgo e indican la ventana de fertilidad por lo tanto, dan a entender que “puedes tener relaciones sexuales sin problema” o al menos, así lo están entendiendo mujeres que las usan para “cuidarse”; e Infecciones de Transmisión Sexual puesto que no fomentan el uso de preservativos, sólo preguntan si los usaste.



Verónica Palomo Martínez.



Medicina General (U.A.G.).



Sexología Educativa / Sexología Clínica o Sexoterapia / Sensibilización y Manejo de Grupos. (Imesex).



e-mail:



veronica.palomo.martinez@hotmail.com