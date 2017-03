Ocupa de inversión estatuto

IVONNE MANCERA Publicada el

La aplicación del nuevo reglamento de Movilidad requerirá una inversión que será definida en cuanto el documento sea aprobado en el Ayuntamiento, situación que se espera quede concreta para este mes.

Así lo explicó el director de Movilidad y Tránsito, Pascual Cruz Palomino, quien agregó que esperan iniciar este año la inversión y modificaciones, sobre todo en el tema del transporte público.

El funcionario municipal explicó que aun no se tiene contemplado el monto total de la inversión, donde se deberá esperar que se concreten los procesos por etapas.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, José de Jesús Félix Servín, indicó que las multas para los conductores que manden mensajes o usen el móvil mientras manejan, podrían alcanzar entre los 2 y 3 mil pesos.

“Hay un apartado muy completo en lo que refiere a las motocicletas, no más de dos personas arriba de una moto, que no se contempla en el reglamento actual (...) hay un apartado que estamos revisando que tiene un reglamento para el peatón, no cruzar en semáforo en verde a los automovilistas, tenemos que inculcar mucho la educación vial”, explicó.