Acusan bullying contra niño

CARMEN TORRES | León

Padres de familia hicieron público un presunto caso de bullying contra un niño de 9 años, en la primaria Mariana Rodríguez de Lazarini de la colonia Jardines de Oriente.

Aseguraron que el maestro de grupo y la directora no hicieron caso de las denuncias del niño.

Presuntamente desde hace tiempo Luis, estudiante de tercero de primaria, era agredido por compañeros, pero ayer los golpes fueron más graves y quedó lesionado de la cara y los brazos.

Una familiar del niño aseguró que desde hace tiempo éste le decía a su maestro que era agredido por sus compañeros, pero no atendió la situación.

“Luis nos menciona que en repetidas ocasiones le manifiesta el problema a su maestro, el cual omite el regaño y sigue el problema; el día de hoy (martes) a las 10:30 a.m. se sobrepasó el asunto pues Luisito fue golpeado por dos de sus compañeros, el problema no quedó ahí, sino que las autoridades de la escuela ven al niño golpeado y no le brindan el servicio médico, lo mantienen en la escuela por más de dos horas con los dolores que le fueron ocasionados por los golpes, sin llamar a sus padres, hasta que llega la hora de la salida y la mamá lo ve así”, dijo Janira López, la denunciante.

Los papás de Luis no declararon sobre los hechos porque interpondrán denuncia ante el Ministerio Público.

La Secretaría de Educación de Guanajuato aseguró que de comprobarse que niños agredieron a su compañero no podrán ser expulsados del plantel para que no interrumpan su educación, pero serían reubicados en otra escuela y además se les daría atención psicológica.

También se informó que el protocolo de violencia escolar se interpuso ayer mismo y hoy comenzarán la investigación del caso.