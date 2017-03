Se roban bancas en León Moderno

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ | LEÓN Publicada el

Los parques de la colonia León Moderno se han convertido en focos de delincuencia, según vecinos.

La escasa iluminación y la falta de vigilancia policial provocan aumentos de robos y asaltos, además de que los jóvenes acuden para tener relaciones sexuales por las noches.

A estos problemas se suma el robo de bancas que se ha incrementado en el último mes. Apenas el pasado miércoles en el parque San Pío X, frente a la parroquia del mismo nombre, se reportó el robo de cuatro bancas cuyo costo en el mercado ronda los cinco mil pesos cada una.

Adicionalmente se han presentado robos de baterías de automóviles y asaltos a transeúntes.

Un cuida coches de la zona, quien prefirió omitir su nombre, dijo que hace menos de un mes asaltaron a una señora que caminaba por la calle Israel, en las inmediaciones del parque y a plena luz del día.

Sin embargo, es por las noches cuando hay mayor peligro, aseguró.

A partir de las siete de la noche y dado que dos a tres días por semana las luminarias no funcionan, el parque se convierte en un riesgo latente, principalmente para los peatones que cruzan el jardín para llegar de una avenida a otra.

Igualmente se reportó que las lámparas de la calle Wagner no funcionan y las autoridades no las reparan.

En el caso específico de las bancas, aseguran que se requirió de varias personas para poder levantarlas, además de equipo especial para cortarlas de los 12 centímetros de cemento que tienen para mantenerlas firmes en su sitio.

"Los ladrones también necesitaron un vehículo, posiblemente una camioneta, para transportarlas. Posiblemente las venden así como están, valen más así que fundiéndolas", comentó otro vecino.

Tras la denuncia del robo, sí hubo rondines policiales en dos ocasiones por grupos de tres oficiales, pero no se concretó alguna detención.

Humberto, cuyos papás viven en las inmediaciones del parque, explicó que aproximadamente hace un mes comenzó el robo de bancas.

"Supongo que es algo que está sucediendo en todos los parques de la ciudad", dijo.

Explicó que cada banca pesa alrededor de 100 kilos.

"Lo que veo es que es una banda bien organizada y con recursos, porque se nota que los tienen como para destrozar la banca y podérsela llevar, que cortan con esmeril", indicó recordando que es un equipo que requiere de energía eléctrica.

Explicó que en otro parque cercano, el dedicado a la Industria Leonesa (mejor conocido como el de "La Mona"), se han robado al menos 10 bancas.

"En ese parque ya desaparecieron prácticamente todas las bancas, por eso supongo que es un problema de toda la ciudad y de todos los otros parques", aseveró.

Por último, dijo que por las mañanas amanecen condones usados y en las noches hay vándalos que graffitean y dañan los jardines.

Anhelan vecinos tranquilidad

En el parque dedicado a la Industria Leonesa, mejor conocido como de "La Mona", se puede ver ropa tirada, graffitis en las bardas y restos de bancas desprendidas del suelo.

"Esta era una colonia tranquila, pero de tranquila ya no tiene nada", comentó uno de los vecinos que se encuentra a metros del parque y cuya casa fue robada apenas ayer.

El habitante de la calle Berlioz y su esposa se dijeron desesperados.

Aunque no han cuantificado lo robado, aseguraron que no lo reportarán, pues la primera vez que saquearon su casa, hace aproximadamente un año, no hubo detenidos.

"Somos una estadística más para las autoridades. Ya nos hartamos de avisar a las patrullas, es un desbarajuste y ni quien haga caso de nada", explicó la afectada.

Explicaron que por las noches el parque se convierte en un motel al aire libre, pues diariamente llegan parejas de jóvenes a tener relaciones sexuales.

Además han encontrado a gente que merodea la zona y espía a los residentes, por lo que no descartan que el robo se haya planeado en el parque, el cual desde hace cinco meses no cuenta con iluminación adecuada.

Los delincuentes se dedican a romper con piedras las luminarias, razón por la cual los colonos instalaron rejillas en algunas de ellas y son las que brindan un poco de luz.

El parque también presenta deterioros en su infraestructura debido a la carencia de un sistema de riego, razón por la cual empleados con pipas riegan las áreas verdes introduciendo el vehículo hasta las jardineras y dañando sus perímetros.

Respecto a los rondines policiales, el parque de "La Mona" prácticamente se encuentra en el abandono.

"Sólo somos el recuerdo de una colonia que antes era tranquila", lamentó Anselmo, otro vecino afectado.