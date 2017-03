Usan armas de fuego en 80% de crímenes

YAJAIRA GASCA | Guanajuato Publicada el

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, aseguró que actualmente 8 de cada 10 casos relacionados con delitos graves en el Estado implican el uso de un arma de fuego



El magistrado participó en una mesa de trabajo en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, sobre la propuesta que presentó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en noviembre de 2016, para endurecer las penas por la portación de armas ilegalmente.



La propuesta plantea una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y el Código Nacional de Procedimientos Penales, temas de competencia federal, pero en los cuales el Congreso del Estado tiene facultad de iniciativa.



“Nosotros lo que tenemos registrado es el uso de armas de fuego esto en un altísimo porcentaje de casos en delitos graves, son pocos los que se cometen sin el uso de armas de fuego, ahora la regla común es que usen pistola, armas cortas, armas prohibidas que no puede tener o poseer un particular”, recordó el magistrado al concluir su participación.



Aseguró que en la mayoría de los hechos delictivos graves que atiende Poder Judicial y que se cometen en el Estado es común el uso de armas prohibidas, y no como antes cuando prevalecían las armas blancas y lesiones por alguna pelea callejera.



“Ahora como lo ven son agresiones en plena calle, a bordo de vehículos cometidos por quienes están en una motocicleta y persiguen a una persona y lo abaten a través de un arma... ya no se trata de hecho cometidos en solitario, como lo señalan en sus notas, los ataques que terminen, ya son de dos o tres”, dijo.



Valadez Reyes consideró que existe coincidencia en este sentido por parte de los tres poderes del Estado y que se necesita empujar una modificación legal en el Congreso de la Unión, ya que sólo los legisladores federales tiene facultad de legislar en este tema.



Sin embargo, el magistrado consideró que la propuesta del PVEM tiene algunas deficiencias y que puede enriquecerse con una modificación que incluya una reforma al artículo 19 de la Constitución Federal, como ya lo planteó el gobernador Miguel Márquez Márquez.



Márquez ha sugerido que quienes sean detenidos con armas de uso exclusivo del Ejército tengan que seguir su juicio detenidos.