Va de Fiscal a Aguascalientes subprocurador de Guanajuato

VANESSA RIVERA | Celaya Publicada el

René Urrutia de la Vega, quien hasta ayer era subprocurador de Justicia de la Región C, fue elegido fiscal de Justicia del estado de Aguascalientes la mañana de ayer.



Con 25 votos a favor, una inasistencia y una abstención (la de su hermana, la diputada Cristina Urrutia de la Vega, quien pidió no votar), el Congreso local eligió a Urrutia, quien rindió protesta minutos después de la votación.



Según el sitio de noticias Newsweek Aguascalientes, los legisladores locales emitieron su votación por medio de urnas. El único que manifestó su desacuerdo respecto del proceso de elección fue Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



Entrevistado por medios de Aguascalientes, René Urrutia dijo que ayer presentó su renuncia a la Subprocuraduria de Justicia de la Región C de Guanajuato.



Anoche, la Procuraduría de Justicia anunció mediante un comunicado que su tiular, Carlos Zamarripa Aguirre, había nombrado como encargado del despacho de la Región C al Director de Investigación Especializada de la misma, el licenciado Jorge Gómez Morado.



Acusan ‘dedazo’

Urrutia llega a la Fiscalia de Aguascalientes entre señalamientos de haber sido designado directamente por el gobernador de ese estado, Martín Orozco Sandoval.



Según medios de comunicación de Aguascalientes, desde que se presentó la quinteta de candidatos para ocupar el cargo, se rumoraba que René Urrutia sería elegido.



Organismos civiles, como el Consejo de Abogados de Aguascalientes, adelantaron que impugnarían la designación del nuevo Fiscal, pues consideraron que no cumplía con requisitos legales, como vivir en ese estado, y que venía con la recomendación directa de su hermana, Cristina Urrutia, y del gobernador Martín Orozco.



Al respecto, legisladores de Aguascalientes precisaron que la elección se dio conforme a derecho, por lo que no había razón para su revocación.