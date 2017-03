Va Héctor López contra discrecionalidad

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

Aunque no se dará la desaparición del acuerdo de Ayuntamiento que otorgaba descuentos en multas de tránsito, el alcalde Héctor López Santillana señaló que los vehículos no verificados o los multados por conducir usando el teléfono celular no podrán ser beneficiarios de reducciones en sanciones.

Además, señaló que las medidas que dio a conocer el lunes pasado modificarán reglamentos y permitirán eliminar procesos que se toman a situaciones discrecionales.

Tras las polémicas por los descuentos en multas que otorgó la Administración pasada, al Munícipe se le cuestionó si dejaría sin efecto los acuerdos que permitían la aplicación de descuentos en multas de tránsito del Gobierno Municipal, entre ellas las que se aplicaban por no contar con la verificación vehicular.

Al respecto, López Santillana no especificó sobre la desaparición del acuerdo, pero detalló que las infracciones por no contar con verificación vehicular y las que se apliquen por conducir vehículos mientras se usan aparatos de telefonía celular, ya no serán susceptibles de descuento.

Según la propuesta del Alcalde, otras infracciones que no podrán ser acreedoras a algún tipo de descuento son: no respetar el semáforo en rojo y los lugares exclusivos, o casos de reincidencia como incurrir más de una vez en la misma falta en un periodo menor a seis meses a partir de la primera infracción.

El Primer Edil recordó que las medidas de aplicación de descuentos que dio a conocer el lunes pasado requerirán de modificaciones a los reglamentos locales y, con ello, "acabar de una vez por todas con estos procesos, digamos manuales, para que puedan ser muy institucionales, en donde no se condonará ninguna multa".

El Alcalde añadió que, "puede haber, sí, descuentos por pronto pago para favorecer al ciudadano y estableciendo con mucha claridad en qué rubros no habrá ni siquiera motivo de estos descuentos", y resaltó las que ponen en riesgo la integridad física.

Finalmente, López Santillana defendió que los descuentos que se han otorgado durante su administración fueron a multas aplicadas por "temas menores".