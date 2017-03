Leoneses muestran moda en Sapica

MARCELA AGUIÑAGA Publicada el

D

os talentos leoneses: una mercadóloga de profesión y diseñadora por convicción, otro médico cirujano partero, activo en su labor de atender enfermos y perseverante hasta alcanzar sus sueños, serán los encargados de abrir los desfiles de moda de Sapica en la Pasarela Inaugural.

Las marcas que se presentarán en el desfile que tendrá lugar a las 12 del día son Mentha Mía de Patricia Padilla Mancilla en el calzado y Necio de Miguel Ángel Rábago en las prendas de vestir.

La colección está inspirada en la tendencia Psicotropical propuesta por Prospectamoda y los creativos unieron talento, conocimiento y experiencia para hacer una propuesta bien pensada, llamativa, colorida y planeada en la parte de texturas y complementos.

Los outfits que desfilarán en pasarela serán 10 de dama y 10 de caballero integrando prendas andróginas, atemporales e inspiradas en el renacimiento y lo tropical.

“Es una sastrería híbrida pero reinventada para ser auténtica, son trajes lounge y camisas largas oversize que pierden su formalidad con los estampados”, mencionó el creador de Necio.

En la elaboración se usaron materiales como algodón, lino y seda y paleta colorida y mate combinada con tonos interesantes que obligaron al diseñador a salir de su zona de confort pues él siempre utiliza negros, guindas y gris.

El calzado diseñado por Patricia Padilla la mayoría es plano: balerinas y suecos, algunos con tacón, con aplicaciones, estampados florales y tonos metálicos, los de hombre en distintas texturas.

Javier Piña, coordinador de Prospectamoda, comentó que en esta ocasión quisieron dar oportunidad a talento local que está haciendo bien las cosas.

Mencionó que en el caso de Mentha Mía lo que llamó la atención fueron sus diseños e innovación de siluetas que muestran un calzado fresco y enfocado a un público bastante joven.

Y de Miguel Ángel, creativo de Necio, lo que gustó fue que le gusta experimentar con los estampados, saturación y bloques de color. Su marca ya está posicionada y tiene experiencia de casi 8 años en el diseño; ha estado en plataformas como ANPIC, Creáre, Hilario México, eventos de OCV y en el IDM en la Ciudad de México.

NECIO

Miguel Ángel Rábago Rocha, diseñador creativo de la marca Necio ymédico cirujano partero con especialidad en Epidemiología y maestría en Salud Pública, desde niño soñó con diseñar y confeccionar sus propias prendas de vestir.

“Siempre quise estudiar Medicina para curar a la gente, pero también quería hacer mi propia ropa y diseñar prendas para hombre. Cuando terminé mi carrera seguí con la espinita de hacer mi propia marca y nunca desistí por eso el nombre de Necio porque sin ser diseñador de modas luché, insistí, fui perseverante, perdí el miedo y lo logré”.

Miguel Ángel ejerce la profesión de Médico en la Secretaría de Salud y eso no ha sido impedimento para que combine sus actividades de padre de familia y su carrera de Diseñador, ya que en el 2012 salió al mercado su marca.

“Necio nació por la necesidad de querer expresar mis sentimientos (...) confecciono sastrería híbrida en cortes asimétricos, son prendas atemporales cuya característica principal son los estampados, mis diseños están pensados en hombres que se atrevan a ser auténticos, que saben lo que quieren y a donde van”.

Agregó que para hacer sus colecciones siempre se inspira en sus sentimientos y lo que se verá en Sapica será una propuesta llena de sentimientos.

Las expectativas de su participación son causar un impacto visual interesante y que tanto hombres como mujeres se atrevan a utilizar una prenda sin ningún complejo.

Las prendas de Necio se venden en su Showroom, bazares de CDMX, redes sociales y se exportan a Estados Unidos y Brasil y ya a enviado a Europa, Holanda, Alemania y Londres.

MENTHA MIA

Patricia Padilla Mancilla diseña calzado casual y de vestir para dama y niña y en esta ocasión para la Pasarela Inaugural de Sapica hizo una colección de hombre.

“Son 20 salidas, 10 de dama y 10 de caballero, inspiradas en la tendencia Psicotropical por lo que utilicé estampados florales, serpientes, flores y diferentes tipos de grabados, texturas y tonos metálicos”, comentó Patricia sobre la primera colección que presenta en una pasarela de moda.

Mentha Mía nació en septiembre de 2015 gracias a un proyecto desarrollado por ella y su socio Luis Guillermo Gutiérrez quienes empezaron a diseñar y fabricar balerina. Actualmente su modelo campeón es el sneacker que venden en Guadalajara, Monterrey y México y la expectativa es posicionar la marca a nivel nacional. Patricia no había participado en Sapica pero creció asistiendo a varias exposiciones por el negocio familiar.

“Aunque estudié Mercadotecnia, me encanta el calzado, siempre me ha apasionado el diseño y me llama la atención cómo de distintos insumos se arma un zapato en su totalidad. También me gusta investigar tendencias y trabajar en fábricas me dio la oportunidad de ejercer la carrera de Mercadotecnia y trabajar en el diseño”.