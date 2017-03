Truena Ysmael López contra PGR

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

El alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, explotó contra la Procuraduría General de la República por no actuar en este municipio, frente a la ola de ejecuciones presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada.

"No me da la cara el señor (delegado de la PGR en Guanajuato, Jaime Porfirio García), hay que decirlo, lo platiqué con Javier (Aguirre, de Gobernación), y todavía es momento que no lo vemos. No necesito verlo, para decirlo más claro, que se pongan a hacer su trabajo, no necesito comadrear, necesito que se pongan a chambear", declaró en entrevista, luego de asistir a la inauguración de Sapica.

"Hay lugares donde venden droga y yo no veo que los estén reventando, y es algo que deberían de hacerlo. Nosotros, como Municipio, no tenemos la facultad, es el tema de fondo", reprochó.

El ex Presidente de la Cámara de Calzado y hoy Alcalde del Partido Acción Nacional (PAN) en San Francisco del Rincón, también se quejó de que las leyes permiten que a los delincuentes se les detenga y pronto estén libres.

"Nosotros ponemos a disposición del Ministerio Público a gente armada y están saliendo, hay casos donde detuvimos a gente con droga y cuál es la respuesta: que salió por ser su primera vez", lamentó.

"También hay que reconocer que quienes han caído tenían vínculos con algún grupo o alguna situación de delitos anteriores, me ha sido difícil el quererlo resolver, trabajamos para dar resultados, por eso mi llamado y mi reclamo, porque no podemos estar esperando a que un Municipio lo haga todo solo".

Habrá resultados, dijo: "Cuando todos nos pongamos a hacer lo que nos toca, los diputados cambien las leyes y el Poder Judicial las aplique correctamente, ése será el punto clave para empezar a cambiar; mientras tanto, tenemos serios problemas y hay patas de la mesa cojas y así no se puede avanzar".

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por el delito de homicidio doloso se abrieron, en 2015, 12 carpetas de investigación, pero el año pasado fueron 28. Y este año ya van 13.

Por ese motivo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado anunciaron, desde el pasado 10 de febrero, un operativo especial en San Francisco y León.

Ola de violencia

López García señaló que el Municipio tiene facultades legales y un presupuesto muy limitado.

"Sí hay resultados positivos, pero vale la pena que también le pregunten al Procurador cuántos de los casos han sido resueltos, porque el Procurador no nos lo comparte, está en su ámbito y se respeta, pero valdría la pena saber cuántos de los que cometieron asesinatos han sido llevados a prisión", pidió.

Dijo que hay un buen trabajo operativo con la Secretaría de Seguridad del Estado, pero no le gustó la declaración del titular (Álvar Cabeza de Vaca) sobre que los Municipios no están haciendo la tarea.

"Redujimos varios delitos del fuero común (robo a vivienda, a transeúnte y una mayor recuperación de autos robados), y en lo federal, con la pena, ahí están los actores que no hacen su chamba", apuntó el Alcalde.