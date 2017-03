Aeroméxico emite recomendaciones por tormenta invernal

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Debido a la tormenta invernal “Stella” en la zona noreste de Estados Unidos que puede afectar a pasajeros de Aeroméxico viajando desde y hacia los aeropuertos de Montreal, Canadá (YUL), Boston (BOS), Washington Dulles DC (IAD) y Nueva York (JFK, John F Kennedy), la aerolínea emitió una alerta.



A los pasajeros con boleto propio o interlineal que tengan reservación confirmada para servicios de Aeroméxico series AM001 a AM3999, AM4400 – 4499 y AM8500-8899, con destinos desde y hacia los aeropuertos mencionados, no se les cobrará el cargo por cambio de fecha de salida, regreso o vuelo, siempre y cuando se solicite entre el 10 y 15 de marzo de 2017.



Además, se condona la diferencia de tarifa cuando se solicite el cambio de fechas en la misma ruta, en caso de no encontrar disponibilidad en la clase en la que se expidió el boleto, siempre y cuando se realice en la misma cabina.



También se condona el cargo por reexpedición.



Se permite el cambio de ruta siempre y cuando se realice en la misma cabina; en caso de no encontrar disponibilidad en la clase en la que se expidió el boleto, se deberá pagar la diferencia correspondiente.



Y si el pasajero decide no utilizar el servicio, el boleto cuenta con un año de vigencia a partir de la fecha de expedición.



Aeroméxico indicó que no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente en las ciudades afectadas como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros.



Esta alerta aplica solo para boletos emitidos antes del 15 de marzo de 2017 y no deberán aceptarse boletos emitidos después de esta fecha.



Todas las reservaciones modificadas bajo esta política de flexibilidad se deberán documentar de la siguiente manera: 3OSI y un remark, es decir: 3OSI AM tormenta invernal.