Ignoran errores en Constitución

El consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos, afirmó que durante el proceso legislativo para avalar la Constitución de la Ciudad de México advirtió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a los partidos en la Asamblea Constituyente que se corría el riesgo de invadir esferas jurídicas de competencia federal; dijo que en algunos temas le hicieron caso y en otros no; ante ello, se recurrió a la Corte.



Señaló que al impugnar el presidente Enrique Peña Nieto defiende la Constitución a fin de hacer prevalecer el orden constitucional del país. “No es un ataque político”.



Argumentó que el mandatario federal fue el primero en impulsar la reforma política de la capital en el Pacto por México.



Destacó que la controversia constitucional sirve para abordar el punto de vista jurídico, y no desde la arena política, pues “los dimes y diretes no benefician a nadie”. Pidió dar certeza jurídica a los habitantes de esta capital.



El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, reviró que la cascada de impugnaciones son un “federalazo” planeado deliberadamente por el gobierno, porque no les gusta la democracia.



Dijo que ya esperaban esta situación y pidió a la Suprema Corte que no actúe como un tribunal de consigna en sus resoluciones, porque ello en nada beneficiaría.



En contraparte, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, rechazó que haya alguna intencionalidad política en los recursos legales promovidos y que sólo buscan dar certeza jurídica a los capitalinos.