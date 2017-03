Obra no se ha entregado, falta dinero de vecinos

A. FONSECA HERNÁNDEZ Publicada el

La calle Carranza, en la colonia El Carmen, no ha sido entregada como aseguraron los vecinos, dijo el director de Obras Públicas de Purísima del Rincón, Rogelio Ayala.



Lo anterior debido a lo publicado en am Express, donde los vecinos estaban molestos porque esa calle no se ha terminado y ya había sido entregada.



Ayala señaló que la calle no se ha entregado, aunque el acceso ya se abrió en beneficio de los vecinos, pero la obra está en un receso porque falta la aportación de los vecinos.



Señaló que los recursos del Gobierno del Estado, federales y municipales ya fueron aplicados en los trabajos de pavimentación.