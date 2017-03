Casi linchan a presuntos ladrones

REDACCIÓN | Irapuato, Gto. Publicada el

Un ciudadano captó a través de un video la agresión a golpes que sufrió una pareja de presuntos ‘motorratones’ a manos de un grupo de comerciantes.

Esto a consecuencia de que la pareja, en compañía de otro cómplice que logró escapar en la motocicleta, entraron a un negocio de ropa y con un cuchillo amagaron a una niña y su madre, a fin de llevarse una bolsa de mano, mercancía y un teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la tarde del pasado sábado en el cruce de la avenida Insurgente Sur y calle Pedro Infante, de la colonia El Cantador.

La grabación, con duración de 7 minutos y 2 segundo, captó la agresión a puños y patadas que sufrió la pareja de presuntos ladrones.

A la mujer le cortaron el cabello y aunque en el lugar se encontraba un Policía Auxiliar no pudo hacer algo para detenerlos, tampoco recibió la ayuda rápida por parte de Policía Municipal.

De acuerdo a la versión de testigos, tras el robo, la víctima se armó de valor y con la ayuda de sus hijos, esposo y otros familiares, corrieron detrás de los ladrones y pronto lograron alcanzarlos. Uno si escapó en la moto.

Acorralados, ante la mirada de los vecinos, los comenzaron a atacar verbalmente y a golpes.

“Nadamás estaba comprando una gorra señora, ¡era la gorra señora!; yo no le iba a robar a ella, tú me conoces carnal, diles que no es cierto, yo solo quería comprar una gorra”, lloraba el presunto delincuente, mientras sangraba de la boca, grabó el videoaficionado.

“Estas hasta la ching…cabr…, crees que estoy loca o qué, ahí estaba mi hija, te vi mi bolsa en la mano y mi celular; con los huev…que tienes para robar, acepta”, gritaba la mujer afectada.

En el video se observa cuando llega un Policía Auxiliar, quien busca parar la agresión pero lo ignoran.

“Qué dijiste hijo de la ching…, pensabas que estaba sola, ahora te crees muy decente, pero te salió mal todo; no pudiste llevártelo”, gritaba la mujer.

Entre insultos, tres hombres golpearon al presunto asaltante en tanto tres mujeres jalaban del cabello a la joven y la arrastraban sobre la calle.

En el video se observa que un joven le entrega a la afectada unas tijeras con el que le corta el cabello a la mujer.

Después se observa que llegan motopatrulleros en auxilio, logrando parar la agresión y con la ayuda de más policías, se llevan a los jóvenes detenidos.