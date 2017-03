¡Quieren sumar!

CARLOS CAMPOS Publicada el

Celaya va a Tamaulipas con la consigna de no salir de la zona de Clasificación, actualmente está en el octavo lugar y faltan cinco fechas en las cuales tendrá que sumar puntos para asegurar so objetivo.



Celaya prepara el encuentro en contra de la Jaiba Brava, equipo que logró su última victoria en la jornada 9 y el empate la jornada pasada ante Venados.



Gustavo Vargas, técnico de la escuadra cajetera, expresó que es un equipo con tradición, pero que él está enfocado en lo que hace su equipo, el Celaya CD.



“Es un equipo de tradición, invirtió mucho en su plantel, está sufriendo en cuestión de la porcentual, sabemos a lo que vamos a enfrentar, pero independientemente de eso, me interesa lo que hará mi equipo, vamos con la consigna de seguir sumando y mantenernos en la zona de clasificación”, comentó el técnico.