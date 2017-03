Falta analizar si habrá cámaras

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo dijo no poder determinar si es viable o no equipar con cámaras de video-vigilancia las patrullas de policía y tránsito, pues el proyecto no le ha sido presentado.



La semana pasada se presentó una empresa regiomontana que ofrece el servicio de foto-vigilancia en la Comisión de Seguridad con miras a equipar con cámaras las unidades de Policía Municipal, así como de Tránsito y Policía Vial



“Lo único que conozco es lo que se ha reportado a través de los medios; es un buen proyecto, desde luego falta lo más importante, tener todo el proyecto, ver de qué manera se conecta, si es compatible con las plataformas existentes, sino pues no pasa de ser unas cámaras como puede ser un celular.