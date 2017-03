El Hidalgo requiere para su rescate 50 mdp

SAÚL CASTRO Publicada el

El Mercado Hidalgo necesita un proyecto integral, donde intervengan varias áreas de las Administración Municipal, por el deterioro que presenta, así como una inversión de más de 50 millones de pesos para rescatarlo, aseguró el regidor del Acción Nacional, Juan Carlos Delgado Zárate.



No se ve inversión



Mencionó que los 3 millones 500 mil pesos, que anunció el alcalde Édgar Castro Cerrillo para la rehabilitación del mercado, no existen y serían insuficientes, “yo les soy franco, esos 3 millones no los he visto por ningún lado. Hay dos cosas que se están haciendo en el mercado, uno es la restauración de la torre del Reloj, que son un millón de pesos del recurso del 2016, pero del 2017 y no he visto nada”, criticó.



El regidor aseveró que el centro de abastos requiere una inversión superior a los 50 millones de pesos para poder rescatarlo.



“El mercado no se levanta con “parchecitos”, ni si quiera en el presupuesto de Obra Pública hay algo concreto que se le tenga que hacer al mercado, y no se levanta con cualquier inversión. Necesitamos una inversión de 50 a 60 millones de pesos”.



Señaló que la única forma de rescatar al Mercado Hidalgo es recurrir al gobierno federal y estatal.



Además dijo que el mercado necesita un proyecto integral, donde intervengan las áreas de Fiscalización, Servicios Públicos Municipales, Obra Pública, Protección Civil, para poder rescatarlo.



“La situación del mercado es tan deplorable que no la levanta cualquier inversión; las instalaciones están en riego de incendio, la estructura se gotea por todos lados, el piso está deshecho por todos lados, el drenaje se regresa el agua”, puntualizó.