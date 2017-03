Exigen jornaleros de San Crispín se respeten sus derechos

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Jornaleros del Valle de San Crispín, en Baja California, se manifestaron frente a la presidencia municipal de Celaya para exigir derechos.



Decenas de campesinos permanecieron en el jardín principal para dar a conocer sus exigencias como parte de una gira que realizan por varias entidades de la República.



Jesús Ramírez Solís, dirigente de la Central Campesina Cardenista en el estado, sostuvo que los jornaleros locales se unieron a la petición.



“Estamos acompañando a la caravana del Valle de San Crispín, que es un sindicato de jornaleros que inició a lucha hace tiempo”, comentó.



“Buscan que se les respeten los derechos a trabajadores del campo, de acuerdo a la propia constitución, las ocho horas de trabajo, un salario digno, su sueldo anda entre 120 y 160 pesos diarios, andan buscando más”.



Los campesinos acusaron que la federación no les ha respetados sus derechos pese a varios años de lucha.



Ramírez Solís manifestó que aún hay varios temas pendientes que no han sido otorgados al sector.



“En Guanajuato nos solidarizamos a esa lucha porque tenemos esa misma situación, nuestros compañeros tienen un sueldo de 80 hasta 120 pesos diarios”, expresó.



“No se les reconocen todos esos puntos que la Constitución marca, derecho a salud, derecho a vivienda, derecho a alimentación y que en Guanajuato no se reconocen”.