Periodistas exigen justicia para reportero en el Congreso

YAJAIRA GASCA Publicada el

Periodistas del Estado entregaron a diputados un documento a través del que exigen justicia para el caso del reportero de AM Express, Gilberto Israel Navarro Basaldúa, quien fue arrollado cuando regresaba de ‘cubrir’ un accidente en la zona de Valenciana, por el ahora ex funcionario Jorge Alberto Rodríguez Rocha.



El documento fue entregado primero al presidente del Congreso, Alejandro Navarro Saldaña y al secretario general, Christian Cruz Villegas y luego a coordinadores de las fracciones y representaciones parlamentarias en el Poder Legislativo, al concluir la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,.



El documento contiene las firmas de 70 periodistas, académicos y defensores de derechos humanos en toda la Entidad.



“La agresión contra nuestro compañero Gilberto Navarro se asocia a su trabajo profesional, y además de constituir un delito, debe ser considerado un ataque a la libertad de expresión dado que fue consecuencia de su cobertura periodística. Además, consideramos que el derecho a la integridad física y el derecho a la vida fueron seriamente comprometidos con estos hechos”, señala el posicionamiento.



A nombre de periodistas del estado, Alberto Martínez, pidió a los legisladores dar seguimiento las investigaciones abiertas tanto en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y la Procuraduría General de Justicia del Estado.



“La agresión tuvo como intención limitar la libertad de expresión, por lo que se considera necesario utilizar los protocolos necesarios en el caso. Quisiéramos recordar que académicos y periodistas hemos documentado 10 eventos de agresión a periodistas durante 2016, con un saldo de 16 periodistas agredidos de forma directa”, se señala.



Alberto Martínez también pidió a los diputados acelerar la dictaminación de la Ley de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentada desde la pasada Legislatura con un nombre distintos y retomada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la actual Legislatura.



“Dado el estado de violencia que ha recrudecido en el estado en últimos meses y que en este caso afecta a algunos de nuestros compañeros, en un hecho aislado ciertamente, pero en un entorno en el que la violencia va a la alza y que como personas públicas y medios de comunicación estamos siempre expuestos, no quisiéramos llegar a niveles como han llegado en otros estados, sin un marco jurídico, sin un marco legal que nos proteja”, dijo.